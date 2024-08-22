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AK Parti Sözcüsü Çelik: Manisa'daki olayı lanetliyoruz

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#Manisa#Koca Şiddetli#Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Manisadaki olayı lanetliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 00:19

Manisa'da hamile bir kadın, boşandığı eşi tarafından demir sopa ve tekme yumruklarla öldüresiye dövülmüştü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Çelik, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir

Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz!

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#Manisa#Koca Şiddetli#Ömer Çelik

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