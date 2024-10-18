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AK Parti Sözcüsü Çelik: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir

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#Ömer Çelik#Gazze#Yisrael Katz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 18:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

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Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

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#Ömer Çelik#Gazze#Yisrael Katz

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