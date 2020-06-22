AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'i zararlı gündemlerin içine çekiyor

AK Partili Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İzmir'in marka şehirlerden biri olduğunu, hükümetin İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yaptığını bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklediğini, bunun yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bir siyasetçinin 'tarihte İzmir’in bayrağı varmış' diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu biraz basiret bunu anlamaya yeter. Bu sözlerin 'Türkiye Cumhuriyeti' açısından nereye düştüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hariç herkes biliyor. Buna benzer sözlerin hangi amaca dönük olarak dillendirildiği belli iken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının 'düşündüm ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim' gibi örtülü yollara kapı açmaması gerekir. Her gün bir siyasi öngörüsüzlük duymaktan bıktık. 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen Belediye Başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor. Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir. İzmir'in toksik tartışmalara değil, elle tutulur belediye hizmetlerine ihtiyacı vardır. Güzel İzmir'imiz her zaman güzeldir ve hep güzel olacak. Hiçbir toksik siyasi gündem İzmir'i kirletemeyecek."