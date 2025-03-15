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AK Parti Sözcüsü Çelik: İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir

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#Ömer Çelik#İslamofobi#DEAŞ
AK Parti Sözcüsü Çelik: İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 14:21

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü vesilesiyle mesaj yayınladı. Çelik, "İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir. Batılı devletler ve siyasetçiler bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmelidirler." dedi.

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Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bugün İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü. İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeni dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin olduğunu görüyoruz.

Gelişmiş demokrasiler İslamofobi ile mücadelede yeterince etkili olamıyorlar. Bu da demokrasilerinin faşistler tarafından kuşatılmasına yol açıyor. Herkesin İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerlerini savunmakla eşdeğer olduğunu anlaması gerekiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız İslamofobi kavramının yetersizliğine vurgu yaparak, küresel düzeyde bu nefreti körükleyenlerin tutumlarını “İslam düşmanlığı” olarak tanımlamıştır.

İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini endişeyle görüyoruz.

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İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur.

İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir. Batılı devletler ve siyasetçiler bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmelidirler.

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#Ömer Çelik#İslamofobi#DEAŞ

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