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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek

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#AK PARTİ#GAZZE#FİLİSTİN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 11:29

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze’yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşının birinci yılında, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"7 Ekim, soykırımcı Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek üzere katliamlara başladığı gün…

1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze’yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar.

Gazze insanlığın ta kendisidir. İnsanlık eninde sonunda barbarlığı yenecek."

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#AK PARTİ#GAZZE#FİLİSTİN

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