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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail tepkisi: Hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Sözcüsü Çelikten İsrail tepkisi: Hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 16:06

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, “soykırım şebekesi”nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, “soykırım şebekesi”nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar.

Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması “insanlık ittifakı” adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor. Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor.

Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır.

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#Ömer Çelik#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan

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