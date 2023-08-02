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Disney'in 'Atatürk' dizisi hamlesi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Karar düzeltilmeli, Atatürk dizisi yayınlanmalıdır

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#AK PARTİ#TBMM#ATATÜRK
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 13:27

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK canlı yayınında Disney'de yer alan Atatürk dizisinin yayınlanmayacağı iddialarıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Kararın düzeltilip, Atatürk dizisinin yayınlanması gerektiğini vurgulayan Çelik, 'Devletin kurumları bu süreci inceliyor. RTÜK muhatapları ile görüşecek, yanlış karardan dönmelerini talep edecek.' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Görüşme bittikten sonra açıklama yapılacaktır. Ne zaman bir kriz olsa cumhurbaşkanımızın araya girmesi ile krizin önü açılıyor. Türkiye’nin kilit rolü teyit ediliyor. Her tıkandığında cumhurbaşkanımızın devreye girmesi ile bir noktaya geliniyor.

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DİSNEY'İN ATATÜRK DİZİSİ KARARI

Bu net. Ermeni lobisi, sözde soykırım şebekesinin faaliyetleri meçhul değil. Kara propagandaların arkasında olduklarını biliyoruz. Türkiye’nin hassasiyetleri karşısında fikir hürriyeti diyorlar. Atatürk’ün dizisinin yayınlanması konusunda baskıya boyun eğiyorlar. Bu batı demokrasilerinin içinde bulunduğu krizi gösteriyor.
Şimdi hastalıklı lobinin baskısına boyun eğiyorlar. RTÜK bir inceleme başlattı. Bunların yaptığı yok hükmündedir, saygısızlığa göz yumulamaz.

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En yüksek tepkiyi AK Parti olarak verdik. Her kurumun ilgileneceği yollar var. Siyaset kurumunun istisnasız olarak karşılık vermesi faydalı olacaktır.

'ERMENİ LOBİSİ HASTALIKLI BİR NEFRET LOBİSİNE DÖNÜŞTÜ'

Kendi faaliyetlerini özgür bir şekilde göstermek isteyenlerin saygılı olması gerekiyor. Ermeni lobisi hastalıklı bir nefret lobisine dönüştü.

Medya alanında bir örgütlenmeleri var. Kuşkusuz bu süreci belirleyecek güçleri yok. Atatürk dizisinin kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar.

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Cumhurbaşkanımızın göreve başlama törenine Ermenistan cumhurbaşkanı katıldı, bir normalleşme var. Onlar krizden beslenirler. Bunların üstesinden gelinir.

Geçmişte normalleşme ile ilgili adımlar attık. Bütün bunları Ermenistan mahkemesi durdurdu.
Ermenistan’la yürütülen normalleşme süreci ile diaspora lobisinin eylemlerini ayırıyoruz. Atatürk dizisini yayına koymalarını bekliyoruz.

'KARAR DÜZELTİLMELİ, ATATÜRK DİZİSİ YAYINLANMALIDIR'

Devletin kurumları bu süreci inceliyor. RTÜK muhatapları ile görüşecek, yanlış karardan dönmelerini talep edecek. Dönmezlerse gereken süreç işleyecek.
Karar düzeltilmeli, ATATÜRK dizisi yayınlanmalıdır.

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#AK PARTİ#TBMM#ATATÜRK

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