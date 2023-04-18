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AK Parti Sözcüsü Çelik: Erdogan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

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#Ömer Çelik#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yassıada
AK Parti Sözcüsü Çelik: Erdogan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 14:27

AK Parti Sözcüsü ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir." ifadelerini kulkandı.

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Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar.

Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir.

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#Ömer Çelik#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yassıada

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