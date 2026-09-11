AK Parti Sözcüsü Çelik: Erdoğan-Yavaş görüşmesi doğal

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Ömer Çelik, dün partisinin MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

“Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakından takip ediyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu fesih ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanmak mümkün olacak. Tabii bu başlık altında en önemli konulardan bir tanesi Suriye’deki durum. Şu anda SDG feshedildi, oradaki entegrasyon sürecini takip etmeye devam ediyoruz.

YERLEŞİMCİ DEĞİL HIRSIZ

Sorun Türkiye-İsrail arasındaki gerilim değildir; sorun İsrail’in dünyanın tamamıyla arasında yaşadığı gerilimdir. Bölgenin tamamında yaşanan çatışmacı ve soykırımcı politikalardır. Karşı karşıya olunan şey bütün uluslararası hukuk açısından, demokrasi, hukuk devleti açısından insanlığa ait kazanımların tehdit edildiği soykırımcı çetedir. Çeteyle karşı karşıya olduğumuzun adı konulmalıdır. Bunlara yerleşimci denmesi masumlaştıran bir şey. O yerleşimci değil, Filistin’in toprağını çalan hırsızdır. Bu dilin muhakkak surette değişmesi lazım. Yerleşimci değil hırsız ve işgalci diye bir şey var. Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünde bunu defalarca ifade ettiği zamanlarda yeterince ses çıkmıyordu. Artık AB ve İngiltere’den benzer doğrultuda açıklamalar geliyor.

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PISA’DAKİ BAŞARI

OECD Türkiye’nin PISA başarısına övgü ifade etti. Türkiye’deki öğrenci performansı üç alanda birden gelişim gösteren performanslardan bir tanesi. Matematik, okuma, fen alanlarında ortalama sonuçların artması son derece önemli. YÖK Başkanımız tarafından Terörsüz Türkiye konusunda üniversitelerin üzerine düşeni yapması, katkı sağlamasına dönük olarak bir yazı gönderdi. Bu tabii akademik hayatımızın bölgedeki büyük sorunlar söz konusu iken gelecek vizyonuna katkı sağlaması, akademik hayatımızın buraya odaklanması son derece kıymetli yaklaşımdır.

Gözden Kaçmasın Bir idare-i maslahatçı olarak Mansur Yavaş Haberi görüntüle

BEŞTEPE’DEKİ GÖRÜŞME

Doğal bir görüşme. Cumhurbaşkanımızdan birçok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Yavaş, Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Yavaş’ın yaptığı açıklamada da var. Ankara’nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımlarını ifade etmişler. Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından da geldiği için şehirleri daha ileriye götürecek projeler, altyapı sorunlarının çözülmesi, şehir hayatının standartlarının yükseltilmesine dönük birtakım projelerin hayata geçirilmesi konusunda çok hassastır.”