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AK Parti Sözcüsü Çelik: En büyük kötülük nefret siyasetidir

#Ömer Çelik#AK Parti#Siyaset
AK Parti Sözcüsü Çelik: En büyük kötülük nefret siyasetidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır" mesajını paylaştı.

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İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...

Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır. Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir. Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir.

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#Ömer Çelik#AK Parti#Siyaset

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