Gürcistan'da askeri uçağımız düştü! Siyasilerden peş peşe mesajlar

DÜŞEN UÇAKTA 20 PERSONEL VARDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" denildi. Ayrıca MSB'den yapılan açıklamada düşen uçakta 20 personelin bulunduğu bildirildi.

Gelen bu acı haberden sonra siyasi isimlerden peş peşe mesaj paylaşıldı. Siyasilerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar şu şekilde oldu: