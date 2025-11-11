Gürcistan'da askeri uçağımız düştü! Siyasilerden peş peşe mesajlar

Gürcistan'da askeri uçağımız düştü! Siyasilerden peş peşe mesajlarGüncelleme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" denildi. Ayrıca MSB'den yapılan açıklamada düşen uçakta 20 personelin bulunduğu bildirildi.
Gelen bu acı haberden sonra siyasi isimlerden peş peşe mesaj paylaşıldı. Siyasilerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar şu şekilde oldu:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle." dedi.
Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdiği sırada söz alarak, şunları kaydetti:
"Bütçe görüşmelerimiz devam ederken maalesef Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğünü teessürle öğrendik. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askerî kargo uçağımızın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.
Sürece dair gelişmeleri yakından takip ediyor; aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.
Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yapmakta olan Millî Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askerî nakliye uçağının, Gürcistan sınırları içinde düştüğüne ve şehitlerimiz olduğuna dair haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Millî Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askerî nakliye uçağının, Azerbaycan’dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan sınırları içinde düştüğüne dair haberi derin bir üzüntüyle öğrendim.
Kaza ile ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan takip ediyoruz.
Kahraman şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Millî Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz.
Şehidlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düşen askeri kargo uçağı için paylaştığı mesajında "Dualarımız kahraman askerlerimiz için... Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun..." ifadelerine yer verdi.