AK Parti Sözcüsü Çelik: Depremzedelere linç kampanyası faşist bir bakışın ürünü

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AK Parti Sözcüsü Çelik'in TRT HABER'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sinan beyin oy aldığı vatandaşlar terörle mücadele ve Türkiye’nin milli birliği ve bütünlüğü konusunda hassaslar. Oy aldığınız kitlenin sosyolojisine uygun siyaset yaparsınız. Sinan beyin cumhurbaşkanımızla görüşmesinden terörle mücadeleden taviz verilmeyecek. Kılıçdaroğlu 10 milyon daha mülteci daha gelecek diyor, böyle bir şey söz konusu değil.

Karşımızdaki ittifakın aylarda parlamenter sistem sözlerine onay çıkmadı. Cumhurbaşkanımız açık ara önde bitirdi.

Sandıkların sayımları bitmemiş çıkıp seçim sonucunu ilan ediyorlar. Mansur Yavaş daha sonra çıkıp, ‘temenni olarak söyledim’ dedi. Daha sonra özür dilemediler. Kılıçdaroğlu’nun bir danışmanı çıktı seçimi kazandılar diyenler kaos çıkarmak için söylendi dedi. O gece demokrasi adına sınavını veremeyen CHP olmuştur. Kılıçdaroğlu sakın sokaklara çıkmayın dedi. Başka partilerden arkadaşlarımızı gördüğümüzde de centilmence tebrik etti. Cumhurbaşkanımız, ‘Hangi partiye o verirse vatandaşlarıma teşekkür ediyorum’ dedi. Gerçek demokratlık budur. Sandığa giden her vatandaşımızı tebrik ediyoruz.

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SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI: KAYBEDECEKLERİNİ EN BAŞTAN BERİ GÖRDÜLER

Bir sürü söz söylediler. 6’lı masadaki başkanlardan bazıları. Sonucu etkiletecek herhangi şey olmadı. ‘Veriler çarpıtılıyor, oylar çalınıyor, bizdeki verilere göre kazandık’ diyor iki belediye başkanı. Bunlar kaybedeceklerini en baştan beri gördüler.

‘BU SEÇİM TÜRKİYE ZAFERİ İLE SONUÇLANACAK’

Kılıçdaroğlu 6’lı masayı dağıtmıştır, siyasi sonuçları görülecektir. Üç parti biz olmasaydık bu kadar oy alamazdık diye CHP tabanını aşağılayan görüşün vitesini artırmışlardır. CHP tabanı teröre karşıdır.

Bu seçim aslında cumhurbaşkanımıza daha güçlü desteğin, ilk turda oy vermeyen vatandaşlarımızın da desteği ile sonuçlanacağını göreceğiz. Bu seçim Türkiye zaferi ile sonuçlanacak, kaybeden hiçbir vatandaşımız olmayacak.

TEKİRDAĞ’DA DEPREMZEDELERE SALDIRI: BU LİNÇ KAMPANYASI FAŞİST ZİHNİYETİN ÜRÜDÜ

Depremzedelere linç kampanyası her türlü insani değere düşman faşist bir bakışın ürünü. Kaybedenlerin hıncını vatandaşlarımızdan çıkarmaya çalışması son derece üzücü. Bu kadar büyük afet karşısında müthiş bir güçle sahiplenmenin olduğunu görüyor. Vatandaşımız verdiği sözler nasıl yerine getirdiğini biliyor. Verilen oy güven oyudur. Depremzedeler ‘Biz Erdoğan’ın sözüne güveniyoruz.‘ demiştir.

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Bir sürü yalanla ilgili şey ortaya konuldu, ‘AFAD yok, Türk Silahları Kuvvetleri yok’ dendi, ama vatandaşımız gördü. Defne Hastanesi yapılamaz denildi. Bu işler depremzede vatandaşlarımıza sahip çıkılması bunların hepsi cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetli duruşuna emanettir. Vatandaşımızın güçlü kenetlenmesini görüyorum. Verilen oy bu söze itimat oyudur.

Hep beraber sandığa gideceğiz, demokrasimize sahip çıkacağız. Türkiye çok önemli bir ülke. Türkiye’nin alacağı pozisyon birçok ülkeyi ilgilendiriyor.

Gözden Kaçmasın Tekirdağ'da tahliye edilmek istenen depremzedeler yaşadıklarını anlattı Haberi görüntüle

Tarafsız bağımsız bakış açısından uzaklaşan basın kuruluşlarını görüyoruz. Türkiye bağımsız bir politika ortaya koyunca bu denklemlerini bozuyor.