Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik CNN Türk'te: Hamas terör örgütü değil... Dünya, Hamas ile değil İsrail ile anılmak istemiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

Esasında bu soykırım şebekesinin kullandığı kavramlara rağmen katliam organizasyonu olduğu nasıl ortaya çıktıysa kullandıkları kavramların da insanlık suçlarını örtbas etmekten kullanılan kavramlardan başka bir şey olmadığı net bir şekilde görüldü.

"ÇEKİNCEMİZ YOK"

Bu şebekenin mensupları mahkum, tanımlama ve öne çıkarma gücünün tekelinde kendilerinde olduğu sanrısı ile hareket ediyorlar. Çekincemiz yok. Cumhurbaşkanımız yasaklı olduğu dönemde ABD’ye ziyaretinde 'Sizce Hamas bir terör örgütü müdür' diye sorulmuştu. O zaman 'Hamas bir terör örgütü değil, kendi ülkesi için mücadele eden bir yapıdır' demişti. İsrail tarafına yıllarca sorduk, siz Hamas’a terör örgütü diyorsunuz ama seçimlere girmesine müsaade ettiniz ancak seçimleri kazandıktan sonra sonuçları tanımadınız, nasıl oluyor da terörist demeye devam ediyorsunuz.

"BUNU YAPANLARIN MODERN ZAMANLARIN NAZİLERİ OLDUĞU NETTİR"

Hamas eşittir Türkiye gibisinden bir şeyi ABD’de ve Batı’da alerji uyandırmak, onları alarma geçirmek için yaptığı bir propagandadır. Bunun bir artık önemi yoktur, bunu yapanların bir katil, cani, modern zamanların Nazileri olduğu nettir. İsrail’in kendini savunma hakkı vardır diyorsa biri bilin ki bundan kastedilen ve İsrail’in anladığı İsrail’in katliamı yapma hakkı vardır şeklindedir. Şimdide halen propaganda merkezlerini çalıştırabileceklerini sanıyorlar. Bunlara en fazla data üreten İsrailli silah şirketlerdir. Silahların ve gözetleme sistemlerinin denenmiş olması demek bunu Filistinliler üzerinde denedik anlamında söylerler, hastalıklı bir yapıdır. Yanlarından Hristiyan geçerken bile hakaret ediyorlar, sadece Müslümanlara değil.

"FİLİSTİN SOKAKLARINDA ERDOĞAN DE VE ORADAKİ İNSANLARIN SEVGİSİNİ GÖR"

Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu dönemde bile net konuşmuştur. Bugün Meclis'te Filistin konusunda müzakere yaparken en haksız ithamlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorguluyor. Filistin sokaklarında Erdoğan de ve oradaki insanların sevgisini gör.

Herkes İsrail, Netanyahu hükümeti ve Siyonizmle eşitlenmekten korkar. Bu katil şebekesinin kullandığı bir yöntemden başka bir şey değildir. Katliamda Nazi suçları da fersah fersah aşılmış şekilde Netanyahu hükümetinin hanesine yazılmıştır. O açıklamada Batı’da bile harekete geçireceği bir şey yok.

"EYLÜL AYINDA BİRÇOK DEVLET FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK"

Eylül ayında birçok devlet Filistin devletini tanıyacak. İsrail tarafı halüsinasyon içinde, meşruiyetin ahlakı üstünlüğünün kendinde sanıyorlar. 7 Ekim sonrasında bunun bölgeye yayılma ve işgal politikasına dönüşeceğini söyledik. Lübnan, İran ve Suriye’ye saldırdı, Gazze’ye yapılan her saldırı insanlığa yapılan saldırıdır. İşgal meselesi demek, insanlık ya bunu durduracak ya da insanlık adına kimsenin konuşma zeminin kalmadığı bir düzen ortaya çıkacak. Canavarlar zamanı denen bir dünya düzensizliği ortaya çıkarır. Gazze'ye yapılan her saldırı insanlığa yapılan bir saldırı olarak ele alınmalıdır. Gerçekten hasta bir yapı ile karşı karşıyayız.

"CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLKTİR"

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve dünyadan gelen çağrılar bu hastalıklı yapının muhakkak suretle durdurulması ve yargı önüne çıkarılası şeklindedir. Çok net söyledik. Biliyorsunuz Türkiye'deki bazı partiler 'Hamas bir terör örgütüdür' gibi ifade kullandığında açık ve net bir şekilde partimizin kurumsal görüşü olarak söyledik. Onlar bugün vatanını savunan, kendi çocuklarını savunan, kendi ailelerini savunan insanlardır. Bugün terörist denilecek tek yer o coğrafyada Netanyahu hükümetinin durduğu yerdir. İsrail tarafının durduğu yerdir. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Bu konuda sesi en yüksek çıkan, en güçlü iradeyi koyan kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

Hamas’ın davasını, bakın bu Cumhuriyet tarihinde bir ilktir, buradaki duruşumuzun ne kadar net olduğunu gösteren, Cumhuriyet tarihinde ilk defa devlet başkanı düzeyinde Sayın Cumhurbaşkanımız Hamas’ın davası bizim milli davamız demiştir.

BM’DEN BARIŞ GÜCÜ KARARI ÇIKAR MI?

Bunda çok keskin öngörülebilir değil, bilemeyiz. Bakanlar istifa ettiler. Dolayısıyla dünyanın kaldırabileceği bir şey değil. Meşruiyet adına söz söyleyebileceği bir şey değil. Uluslararası bir kararla uluslararası güçlerin inisiyatifiyle uluslararası hukuk zemininde İsrail’in durdurulması gerekir. Bunu da yapması gereken ABD’dir.