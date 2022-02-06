AK Parti Sözcüsü Çelik: Çirkin yaklaşımları lanetliyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizli toplantı basına sızdı ABD Genelkurmay Başkanından itiraf gibi sözlerGizli toplantı basına sızdı! ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf gibi sözler#ABD
Osmanlı tapusu Maraş’taki davaya müdahil olduOsmanlı tapusu Maraş’taki davaya müdahil oldu#Kapalı Maraş
13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı13 dakikada paha biçilmez bir hazineyi çaldılar! Soygunun perde arkası ve şaşırtıcı Mardin detayı#ALMANYA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...#Recep Tayyip Erdoğan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den afiş tepkisi... CHP milli ahlaka el kaldırmıştır#MHP
Son dakika: Isparta Belediye Başkanı CNN Türkte: Akşama kadar her yere elektrik vereceğizSon dakika: Isparta Belediye Başkanı CNN Türk'te: Akşama kadar her yere elektrik vereceğiz#Isparta
Çirkin paylaşımlara soruşturma 5 kişi yakalandıÇirkin paylaşımlara soruşturma! 5 kişi yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABDli doktor açıkladı... İşte Omicronun ilk belirtisiABD'li doktor açıkladı... İşte Omicron'un ilk belirtisi#Omicron
Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı Ben öldükten sonra Ona kraliçe deyinKraliçe Elizabeth varisini açıkladı! 'Ben öldükten sonra O'na kraliçe deyin'#Kraliçe Elizabeth
İki kardeşini birden acımadan katlettiİki kardeşini birden acımadan katletti#Nickalas Kedrowitz
Lucca’ya gece yarısı kurşunuLucca’ya gece yarısı kurşunu#Lucca
Türkiye Ocak ayında dondu İşte nedeni... Çarpıcı sözler: KorkmalıyızTürkiye Ocak ayında dondu! İşte nedeni... Çarpıcı sözler: Korkmalıyız#İklim
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Bitcoin (BTC)
G.Sarayın kamp yaptığı otelde tepki çeken paylaşımlar Gönderildi...G.Saray'ın kamp yaptığı otelde tepki çeken paylaşımlar! Gönderildi...#Galatasaray
Sevgililer Günü’nün en romantik adresleri | 10 ŞEHİR 10 ÖNERİSevgililer Günü’nün en romantik adresleri | 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Sevgililer Günü
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çirkin yaklaşımları lanetliyoruz

#AK Parti#Koronavirüs#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Parti Sözcüsü Çelik: Çirkin yaklaşımları lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz.' dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar.

Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi’nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır.

İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir.
İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz.

Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye acil şifalar diliyoruz.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni mesaj: Olumsuz bir durum yok, hafif şekilde geçiyor...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Koronavirüs#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs