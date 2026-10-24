×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik, Birleşmiş Milletlerin 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#BM#Kutlama
AK Parti Sözcüsü Çelik, Birleşmiş Milletlerin 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 20:14

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Haberin Devamı

 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşunun 81. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün küresel ölçekte yaşanan krizler, insanlığın barış ve adalet arayışında daha adil bir uluslararası mimariye olan ihtiyacını her zamankinden daha net ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür' ve 'daha adil bir dünya mümkün' vizyonu doğrultusunda, uluslararası hukukun üstün kılındığı, çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#BM#Kutlama

BAKMADAN GEÇME!