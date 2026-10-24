AK Parti Sözcüsü Çelik, Birleşmiş Milletlerin 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşunun 81. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün küresel ölçekte yaşanan krizler, insanlığın barış ve adalet arayışında daha adil bir uluslararası mimariye olan ihtiyacını her zamankinden daha net ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür' ve 'daha adil bir dünya mümkün' vizyonu doğrultusunda, uluslararası hukukun üstün kılındığı, çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."