AK Parti Sözcüsü Çelik: Birinci gündemimiz Gazze'deki katliam siyaseti

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelil, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'yla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci gündemimiz Gazze'deki katliam siyasetidir. Biliyorsunuz, 1995 Srebrenitsa katliamıyla ilgili 11 Temmuz'un bir anma günü olarak gerçekleşmesi konusunda bir karar aldı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bu son derece kıymetlidir. Bu günlerde de bunun daha büyük bir anlamı vardır. Katliam siyaseti cezalandırıldı. Ve çok geç de olsa 1995 Srebrenitsa Katliamı'ndaki kurbanların anılarının taze tutulması onların yad edilmesi için bu karar alınmış oldu. Bu kadar geç kalınmasın Gazze konusunda. Ve bunun daha fazlasına müsaade edilmesin. Bütün dileğimiz odur.

Bugün katbekat fazlasını Netanyahu gerçekleştirmektedir. O sebeple dünyanın buna dur demesinin zamanı gelmiştir.

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Sürecin başından beri takip edersek Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ilke ve prensipleri aynı şekilde uluslararası ceza mahkemesi tarafından ortaya konulduğunu net bir şekilde görüyoruz.

Dünyanın vicdanı buna tepki veriyor ve bir hakkı yerine getirmek için Filistin devletinin tanınması konusunda çok ciddi ilerlemeler kaydediliyor. İrlanda, İspanya, Norveç ve Slovenya'nın yaptığı bir hakkın teslim edilmesi açısından çok önemlidir. Bunun devamının gelmesi gerektiğini ifade ediyoruz. "