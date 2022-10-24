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Â AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik Azerbaycan'da geÃ§irdikleri trafik kazasÄ± sonrasÄ± BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Hastanesi'nde tedavileri devam eden AK Parti Genel BaÅŸkan Vekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Åžamil AyrÄ±m ve kaza geÃ§iren araÃ§taki koruma gÃ¶revlisini ziyaret etti. AkÅŸam saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret sonrasÄ± Ã–mer Ã‡elik, aÃ§Ä±klamada bulundu.

Ã‡OK CÄ°DDÄ° BÄ°R KAZAYDI

Kaza hakkÄ±nda bilgi veren Ã‡elik, "SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±, milletvekilimiz Åžamil Bey'i ve OÄŸuzhan arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸu anda ziyaret ettim. Kazadan sonra biliyorsunuz buraya beraber geldik, ÅŸimdi ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun ki durumlarÄ± iyi. Orada ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Buraya geldikten sonra saÄŸ olsunlar hocalarÄ±mÄ±z titizlikle ilgileniyorlar. Åžu an gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla daha iyi durumdalar, bir mÃ¼ddet daha tedavileri burada sÃ¼recek. ÅžÃ¼kÃ¼rler olsun ki, atlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kazaya gÃ¶re herkesin durumu Ã§ok iyi, Ã§Ã¼nkÃ¼ o ciddi bir kazaydÄ±. ArabanÄ±n takla attÄ±ÄŸÄ± ve daha sonra kayalara Ã§arptÄ±ÄŸÄ± Ã§ok ciddi bir kazaydÄ±" dedi.

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"ÅžU ANDA HAFÄ°F YÃœRÃœYÃœÅž YAPABÄ°LÄ°YOR"

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Åžamil AyrÄ±m'Ä±n mevcut saÄŸlÄ±k durumlarÄ±yla ilgili konuÅŸan Ã‡elik, "SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n, tabi ki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± var, ciddi bir kaza atlattÄ± ama fiziken giderek daha iyi bir ÅŸekilde, ÅŸu anda hafif yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapabiliyor. Åžamil Bey'in de tedavisi devam ediyor. OÄŸuzhan arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da durumu iyi, hareket edebiliyor. Zaman iÃ§inde daha iyi bir duruma geleceÄŸiz, hastanede bir mÃ¼ddet daha aynÄ± ilginin aynÄ± takibin devam etmesi gerekiyor, o zaman da sÃ¶ylemiÅŸtim herhangi hayati tehlike olan bir durum yoktu. O ciddi kazadan kaynaklanan aÄŸrÄ±lar ve sÄ±kÄ±ntÄ±lar sÃ¶z konusu, bazÄ± mÃ¼dahaleler yapÄ±ldÄ±, bugÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ÅŸÃ¼krediyor, acil ÅŸifalar diliyor, geÃ§miÅŸ olsun diyoruz" diye konuÅŸtu.

Ã–mer Ã‡elik aÃ§Ä±klama sonrasÄ± hastaneden ayrÄ±ldÄ±.

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KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Ersin Tatar, Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Åžamil AyrÄ±m ve koruma gÃ¶revlisi OÄŸuzhan Demirciâ€™yi Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesiâ€™nde ziyaret etti.

Tatar, â€œKKTCâ€™den Ä°stanbulâ€™a vardÄ±ktan sonra SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± ziyaret edip kendisine geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi sundum. Kendisine acil ÅŸifalar diliyorum. Kendisinin durumunun gayet iyi olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Åžamil Beyâ€™i ve koruma gÃ¶revlisi arkadaÅŸÄ± da ziyaret ettim. OnlarÄ±n da durumlarÄ±nÄ±n gayet iyi olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Kendilerine bir kez daha geÃ§miÅŸ olsun ve acil ÅŸifalar diliyorum" dedi.