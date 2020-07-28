AK Parti Sözcüsü Çelik: Atatürk'ü kendine kalkan yapanlar onu istismar ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ayasofya'nın açılışıyla birlikte milletimizin on yıllar süren özlemi giderilmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bunu milletin kendisine verdiği yetkiye, Anayasa'nın tanıdığı yetkiyle egemenlik haklarının bir gereği olarak bu kararı aldı. Bu kararı alma süreci başladığı andan itibaren maalesef birileri çıkıp "Atatürk zamanında karar başka türlü alınmıştı, şimdi başka türlü alınıyor" diye Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanının aldığı kararla şimdiki Cumhurbaşkanımızın aldığı karar arasındaki farka gönderme yaparak bir rejim tartışması kışkırtmaya başladı. Hatta bahsettim bir yayında bir uluslararası ilişkiler profesörü çıktı, bu Atatürk'e meydan okumaktır gibisinden son derece basiretsiz, ahlaksız ve hiçbir şekilde vatanseverlikle ilgisi olmayan bir yaklaşım üretti.

'DEVLETİMİZ ÇEŞİTLİ ZAMANLARDA FARKLI KARARLAR ALABİLİR'

Devletimiz çeşitli zamanlarda farklı kararlar alabilir. Hepsi Türkiye'nin egemenlik yetkisi çerçevesinde kullanılmasıyla alınan kararlardır. Dolayısıyla ne bugünle Atatürk dönemini birbiriyle hesaplaşan iki dönem gibi sunmak doğru şeydir, ne de başka türlü bir rejim tartılması kışkırtıcılığına girmek başka bir şeydir.

Sonra birileri çıktı, bununla birlikte Türkiye'de laiklik sona eriyor dedi. Biz aynı açıklamayı sadece Yunanistan'dan duyuyoruz. Yunanistan'da bir takım radikal, ırkçı papazların yaptığı açıklamalara benzer açıklamaları kendi aydınlarımızdan duymak üzüntü vericidir. Ne yapmışız biz? Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde Türkiye'nin mülkiyetinde olan bir mabedi aslı işlevine döndürmüşüz. Milletimizin talebi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız bu talebe kulak vermiş ve bu çerçevede bu karar gerçekleşmiş. Son derece makul, hukuka uygun, sosyal dokuya uygun bir karar alınmış.

REJİM TARTIŞMASINA DÖNÜŞTÜRMEK PROVOKASYONDUR

Ayasofya'yı rejim tartışmasına dönüştürmek provokasyondur. Hiç kimse bu ülkede Atatürk'e saygısızlık yapamaz. Demokrasimiz her türlü rejim istismarına kapalıdır. Atatürk'ü kendilerine kalkan yapanlar onu istismar ediyor.