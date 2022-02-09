AK Parti Sözcüsü Çelik: Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz.
Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 9, 2022
Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır.
Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz.