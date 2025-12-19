×
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD’nin Suriye'de yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir

Güncelleme Tarihi:

AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD’nin Suriyede yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 16:49

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik X hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Suriye'deki yaptırımları kaldırmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çelik, paylaşımında " Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır." ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı:

Kardeş Suriye’nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur. ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye’nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır.

