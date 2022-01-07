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AK Parti seçmenine küfür etmişti! Erhan Göçmez yakalandı

#Erhan Göçmez#Kocaeli#Dilovası
AK Parti seçmenine küfür etmişti Erhan Göçmez yakalandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti üyesi olduğunu söyleyen Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine küfürler etmişti. Göçmez, polis ekipleri tarafından yakalandı. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Göçmez'in 3 ay önce partiye üye olduğu belirtilerek, şahsın parti ile ilişiğinin kesildiği duyurulmuştu.

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Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde yaşayan ve İYİ Parti üyeliği bulunan Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine küfürler etmişti.

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ise şahsın davranışının kabul edilemez olduğu belirtilerek, Erhan Göçmez'in 3 ay önce partiye üye olduğu ve partide herhangi bir görevinin olmadığı kaydedilmişti. Açıklamada Erhan Göçmez'in İYİ Parti ile ilişiğinin kesildiği de ifade edilmişti.

Erhan Göçmez ise polis ekipleri tarafından Dilovası ilçesinde yakalandı.

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#Erhan Göçmez#Kocaeli#Dilovası

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