AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmıştı! İki kişi gözaltına alındı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 16:45
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bahçelievler Kocasinan Mahallesindeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.