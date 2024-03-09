AK Parti Şanlıurfa mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje ve yatırımda rakibimiz yok

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Urfalılar bir asır önce işgalci Fransızları bu mübarek topraklardan kovarak Şanlı unvanını aldı. Bugün de sizlerin şahsi hırsıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, kısaca milli iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum.

Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Vizyonda, programda, projede, yatırımda, bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde belediyelerde 30 yıllık, iktidarda 21 yılı aşkın müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz.

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Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar aya kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanları görüyoruz.

"ALANDA 70 BİN KİŞİ VAR"

Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Rakamı aldım. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız. Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize verdikleri sözleri yapmayacakları belli. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. 2019 seçimlerinde de yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler. Siyasette aslolan sözünün eri olabilmektir.

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Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler, 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır.

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Şimdiden 31 Mart'a hazır mıyız? Gümbür gümbür çalışıyor muyuz? Ben size inanıyorum, siz de bana inanıyorsunuz. 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğim.

"KİMSE GÖLGEMİZDE DOLAŞIP BİZE SEÇİM KAYBETTİREMEZ"

Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin.

Şanlıurfa'nın hizmete, yatırıma ihtiyacı var.

Biz Urfa'ya Urfalılara güveniyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Yine yapacağız. AK Parti'ye bu yakışır. Yaptığımız yatırımlarla üniversitemizi büyüttük.

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Sağlıkta 500 yataklı toplamda 1970 yataklı 17 hastanenin aralarında olduğu 125 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık.

15 bin 690 konutu teslim ettik. 5374 konutun yapımına devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bakanlığımız ve belediyelerimizle kentsel dönüşümü yeni bir safhaya çıkartacağız.

Fırat nehrinin üzerine ikinci köprüyü yapacağız. Kahta, Narince, Siverek yolu, Şanlıurfa-Suruç yolu, Suruç Çevreyolu inşaatlarına devam ediyoruz. Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu hattı ihale aşamasına geldi. Urfaray'ın projesi bitti, yatırım için çalışmalara başladık. Şanlıurfa son 21 yılda 5 baraj, 41 sulama tesisi, 34 arazi toplulaştırma projesi ve 1 hidroelektrik santrali kazandırdık. Şanlıurfa'mıza sakın ha yazık etmeyelim. Siverek ve Birecik'te içme suyu projeleri tamamlanmak üzere.

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Çiftçilerimize 117 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. 12 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Şanlıurfa'da yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için pek çok hazırlığımız var.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını sizlere emanet ediyorum. Size güveniyorum.