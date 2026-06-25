AK Parti Sakarya’da kampa giriyor

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Pazar gününe kadar sürecek olan ve bakanlar, milletvekilleri ile partinin yetkili kurul üyelerinin katılacağı 33’üncü İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda, iç ve dış gelişmelerin yanı sıra partinin yeni döneme ilişkin yol haritası çizilecek. Kampta yapılacak istişarelerle parti politikaları belirlenecek.

SUNUMLAR YERİNE OTURUMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasını cumartesi günü yapacağı kampın programı da belli oldu. Kampta bu yıl da bakanların sunumlarından ziyade, düzenlenecek oturumlar ön planda olacak. İlk olarak MYK üyeleri ile yapılacak Parti Politikaları Oturumu’nda partinin kurumsal hafızası, gelecek hedefleri masaya yatırılacak ve parti politikaları analiz edilecek. Katılımcılar, 4 ayrı salonda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ile Mustafa Elitaş, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak.

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VATANDAŞTAN GELEN TALEPLER

Bakanlıkların temel icraat alanlarının ele alınacağı ve değerlendirileceği Ortak Akıl Oturumu da Kabine üyeleriyle yapılacak. Partililer vatandaşlardan gelen talepleri doğrudan Kabine üyelerine iletebilecek. Partililer, 4 ayrı salonda tematik olarak gerçekleşecek güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum oturumuna dönüşümlü olarak katılabilecek.

VEKİLLERLE TOPLANTI

Milletvekilleriyle hem cumartesi günü hem de pazar günü bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son gün yapacağı kapanış konuşmasıyla kamp tamamlanmış olacak. Erdoğan’ın ayrıca kamp boyunca parti teşkilatı ile bireysel olarak görüşmeler yapması da bekleniyor.

KAMP PROGRAMI ‘AKKAMP’TA

Programda ayrıca kampa katılacak partililerin ihtiyaç duyacakları program akışı, salon planları, konuşmacı listeleri, oturum içerikleri ve güncel bilgilere ulaşmaları için “AKKAMP” uygulamasını indirmeleri talep edildi.

AÇIK HAVA SİNEMASI

AK Parti kampında bu yıl ilk kez yapılacak sosyal faaliyetlerin başında açık hava sineması geliyor. Kampın ilk günü yarın Şule Yüksel Şenler’in hayat hikâyesini anlatan “Şule: Senin Hikâyen” adlı dizi izletilecek. Cumartesi günü ise Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” eserinden uyarlanan filmin gösterimi yapılacak.