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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AK Parti sahaya inerken ‘Gönüllere dokunun’ uyarısı

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
AK Parti sahaya inerken ‘Gönüllere dokunun’ uyarısı

AK Parti 7. Olağan Kongresi’nin ardından sahaya iniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü MYK toplantısında, AK Parti teşkilatı ve milletvekillerine, “Sahada aktif olun, vatandaşın derdini bire bir dinleyin, gönül bağını kuvvetlendirin” talimatı verdiği öğrenildi.

AK Parti MYK, 7. Olağan Kongre’nin ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen toplantıda MYK üyeleri kendilerini tanıttı. Edinilen bilgiye göre, perşembe günü düzenlenmesi planlanan fakat 104 emekli amiralin bildirisi ardından pazartesi günü yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerinin bu konudaki görüşlerini tek tek dinledi. AK Parti’nin yapmayı planladığı projeler de toplantıda gündeme geldi. Erdoğan’ın, “Pandemi nedeniyle dar kapsamlı toplantılar yapın, teknolojik imkânları kullanın ama gönüllere dokunmayı da unutmayın. Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümü, bugüne kadar yaptıklarımızı iyi anlatın” ifadesini kullandığı öğrenildi.

Kongre sürecinde yüzde 70 yenilenen AK Parti kadrolarının saha çalışması kapsamında vatandaşlarla daha sıkı diyalog kurması planlanıyor. Yeni göreve gelen yöneticilerin hem kendilerini vatandaşa tanıtması hem de vatandaşın nabzını tutması amaçlanıyor. AK Parti’nin bu talimatın ardından, hafta başında 2023 seçimleri için sahaya inmesi bekleniyor.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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