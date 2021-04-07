AK Parti sahaya inerken ‘Gönüllere dokunun’ uyarısı

AK Parti MYK, 7. Olağan Kongre’nin ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen toplantıda MYK üyeleri kendilerini tanıttı. Edinilen bilgiye göre, perşembe günü düzenlenmesi planlanan fakat 104 emekli amiralin bildirisi ardından pazartesi günü yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerinin bu konudaki görüşlerini tek tek dinledi. AK Parti’nin yapmayı planladığı projeler de toplantıda gündeme geldi. Erdoğan’ın, “Pandemi nedeniyle dar kapsamlı toplantılar yapın, teknolojik imkânları kullanın ama gönüllere dokunmayı da unutmayın. Türkiye’de yaşanan değişim ve dönüşümü, bugüne kadar yaptıklarımızı iyi anlatın” ifadesini kullandığı öğrenildi.

Kongre sürecinde yüzde 70 yenilenen AK Parti kadrolarının saha çalışması kapsamında vatandaşlarla daha sıkı diyalog kurması planlanıyor. Yeni göreve gelen yöneticilerin hem kendilerini vatandaşa tanıtması hem de vatandaşın nabzını tutması amaçlanıyor. AK Parti’nin bu talimatın ardından, hafta başında 2023 seçimleri için sahaya inmesi bekleniyor.

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