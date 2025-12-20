AK Parti raporunda ‘İlkesel eşik’ vurgusu

Haberin Devamı

TASFİYENİN TESPİTİ

“‘İlkesel eşik’, terör örgütünün silah bırakmasının, kendisini tasfiye ettiğinin, varlığının sona erdirilmesinin devlet tarafından tespit ve teyit edilmesi, sürecin en önemli noktasıdır. Bu an, sadece sahada bir fiil değişikliğinin kaydı değil, aynı zamanda hukuki işlemler için bir başlangıçtır.

PKK’nın bölgedeki ve Suriye’deki bütün unsurlarının, örgütün bileşen ve uzantıları oldukları gerçeğinden hareketle, tasfiyesi ve Şam yönetimi ile imzaladıkları 10 Mart Mutabakatı’nın gereğini bir an evvel yerine getirmeleridir.

SİLAHI VE ŞİDDETİ RET

Düzenlemenin yalnızca varlığını sona erdirdiği tespit edilen ve doğrulanan terör örgütleri bakımından uygulanacağı açıkça tarif edilmelidir. Bu modelde temel amaç, silahı ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını mümkün kılacak düzenli, öngörülebilir ve denetime açık bir çerçeve oluşturmalıdır. Terör örgütü mensupları bakımından fiilin niteliği ve kişinin örgüt içindeki konumu esas alınarak farklılaştırılmış, ölçülü ve denetlenebilir bir hukuki çerçeve oluşturulmalıdır.

GÜVENLİK MEKANİZMASI

Geçmişte örgütsel yapıyla ilişkisi bulunan kişilerin durumu değerlendirilirken bireyin mevcut tutumu, silahı ve şiddeti reddetmesi ve hukuk düzenine uyma iradesi esas alınmalıdır. Bireylerin sürece uyumu düzenli olarak izlenmeli, suçun tekrarı ihtimalini azaltan hukuki bir güvenlik mekanizması oluşturulmalıdır. İzleme sürecinde yeniden suç işlenmesi halinde, ilk fiil nedeniyle sağlanan imkânlar ortadan kalkmalıdır. Bu hukuki düzenlemenin amacı, suçu mazur görmek ve affetmek değil; silah ve şiddeti reddeden bireyin topluma dönüşünü kolaylaştırmak, toplumun adalet beklentisini korumak ve toplumsal huzuru ve güveni yeniden tesis etmektir.

DEMOKRATİKLEŞME EŞİĞİ

Terör örgütünün silahlı kapasitesini kaybetmesi ve örgütsel varlığının kendi iradesiyle sona ermesi, Türkiye’nin demokratikleşme tarihinde yeni bir eşiğe işaret etmektedir. Türkiye, Cumhuriyetin temel kazanımları ile demokratik talepler arasındaki gerilim olarak ifade edilen siyasal ikilemi aşma imkânı elde etmektedir. Bu çerçevede Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu gibi kanuni çerçevelerin ele alınarak yüksek standartlı demokrasi yolunda ilerlemeye devam edilecektir.”