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AK Parti programında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 23'e çıktı

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#AK Parti#Silahlı Saldırı#Aziz Yeniay
AK Parti programında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 23e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 10:27

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 23'e çıktı

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında, beyaz bir araç içerisinde derneğin bulunduğu Sarı Asma Sokak'a gelen kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği sokağın çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. 

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#AK Parti#Silahlı Saldırı#Aziz Yeniay

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