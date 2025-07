Haberin Devamı

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce başlattığı yerli ve milli teknoloji hamlesi, her alanda meyvesini veriyor. Şimdi dijital alanda yeni bir adım atılıyor: Türkiye'nin kendi sosyal medya platformu Next Sosyal yükseliyor. AK Parti olarak, milletimizin inşa ettiği her değerin yanındayız. Türkiye'nin dijital vatanı büyürken biz de Next Sosyal'deyiz" ifadelerine yer verildi.