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AK Parti MYK’da seçim için iki tarih

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#MYK#AK Parti
AK Parti MYK’da seçim için iki tarih
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihi konusunu kurmaylarıyla birlikte masaya yatırırken, daha önce duyurduğu 14 Mayıs tarihinde kararlı olduğu öğrenildi. Ancak parti kurmayları, seçimlerin 18 Haziran’da yapılması konusunda görüş bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında çarşamba günü yapılan MYK toplantısında, seçim tarihi gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, toplantıda, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması durumunda seçmen listelerinin hazırlanması konusunda bazı sıkıntıların yaşanabileceği de gündeme geldi. Deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği, sürecin uzun sürebileceği değerlendirilirken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) deprem bölgelerinde vatandaşların nasıl oy kullanacağına yönelik çalışmalar yapması da masaya yatırıldı. Bunların yanı sıra, daha önce alınan YSK kararları çerçevesinde konteynerlarda oy kullanılamaması nedeniyle bu konuda atılacak adımlar da MYK’da konuşuldu.

BAHÇELİ İLE DEĞERLENDİRDİ

18 Haziran’ın hac dönemi olması nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin oy kullanamayacağı, 2’nci tura kalma ihtimali olması durumunda Kurban Bayramı’na denk geliyor olabileceği konuları da gündeme gelirken, Erdoğan’ın konuyu MHP Lideri Devlet Bahçeli ile değerlendireceğini ifade ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup Başkanvekilleri’yle bugün İstanbul’da Meclis çalışmaları ve seçim başta olmak üzere bir çok konuyu değerlendireceği bir toplantı yapacağı da öğrenildi.

ERDOĞAN’DAN ARINÇ’A TEPKİ

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bülent Arınç’a açıklamaları nedeniyle tepki göstererek, “Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?” dediği de öğrenildi.

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AK Parti MYK’da seçim için iki tarih

ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI’NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Dibeybe, Erdoğan’a taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı’nı telefonla arayan Karadağ, Moritanya, Lübnan ve Kanada liderleri de taziye ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#MYK#AK Parti

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