AK Parti MYK’da iki tarih öne çıktı: ‘Seçim ya 30 Nisan ya da 14 Mayıs’ta’

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AK Parti’de ağırlıklı görüşün 14 Mayıs olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu tarihe sıcak baktığı öğrenildi. Toplantıda, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin 9 Nisan ile 18 Haziran arasındaki tarihlerde yapılması durumunda izlenecek yol haritasına ilişkin bir sunum yaptı. Seçimlerin hangi gün yapılırsa nasıl bir etkisinin olacağı masaya yatırıldı. 18 Haziran’da okulların kapanması, sınav tarihinin olması, yaz tatili sürecine girilmesi, Kurban Bayramı ve yaklaşık 100 bin vatandaşın hac yolculuğu ve bu yüzden oy kullanamaması nedeniyle bu tarihten vazgeçildiği belirtildi. 30 Nisan ve 14 Mayıs’la ilgili son kararın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinden sonra verilmesi bekleniyor.

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MECLİS’İ FESHEDEBİLİR

MYK’da gündeme gelen bir diğer konu da seçim tarihi kararının nasıl alınacağı oldu. Anayasa’ya göre, seçim tarihinin öne çekilebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’i feshetmesi ya da Meclis’ten 360 oy çıkması gerekiyor. Toplantıda, partilerle bu konuda uzlaşma aranabileceği gündeme gelirken, uzlaşma olmaması durumunda ise Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i feshedebileceği konusunda da değerlendirmeler yapıldı.

‘HAZIRLIKLARA BAŞLIYORUZ’

Kurmaylarına bu süreçte “Sahada olun” talimatı veren Erdoğan’ın milletvekili listelerinin hazırlanması gerektiğini de ifade ederek, “İl başkanlarının istifasıyla ilgili süreci tamamlayacağız. Belediye başkanlarımızla ilgili sürece bakacağız. Artık hazırlıklarımıza başlıyoruz” dediği öğrenildi.