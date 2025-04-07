AK Parti MYK toplandı: Masada sıcak başlıklar var

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.15'te başladı.
Siyasetin sıcak başlıkları, güvenlik konuları, ekonomideki son durum ile küresel ve bölgesel gelişmeler toplantıda ele alınacak.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE VE ÖZEL'İN 'BOYKOT' ÇAĞRISI MASADA
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve sokak çağrıları da masadaki konular arasında olması bekleniyor. Ayrıca ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin ticari ilişkilere etkisi değerlendirilecek.