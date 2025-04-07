AK Parti MYK toplandı: Masada sıcak başlıklar var

Haberin Devamı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

Siyasetin sıcak başlıkları, güvenlik konuları, ekonomideki son durum ile küresel ve bölgesel gelişmeler toplantıda ele alınacak.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE VE ÖZEL'İN 'BOYKOT' ÇAĞRISI MASADA

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve sokak çağrıları da masadaki konular arasında olması bekleniyor. Ayrıca ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin ticari ilişkilere etkisi değerlendirilecek.

Gözden Kaçmasın Bakan Şimşek: Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil Haberi görüntüle

Kararın ihracatçıya etkilerinin en aza indirilmesi için önlemler masada olacak. Bölgesel gelişmeler kapsamında ise İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginlik de gündemde olacak.