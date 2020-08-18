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AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 19.25'te başladı.
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Son dakika haberi: Ömer Çelik'ten Biden'a sert tepki!Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözlerine tepki gösteren Çelik, "Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Eski sömürge zihniyetini yansıyan bir yaklaşımla konuşmuş. Demokratlar uzun süredir ABD'de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini dile getirmişlerdi. Şimdi Başkan Trump'a karşı seçim politikası yürütüyorlardı" ifadelerini kullandı.
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