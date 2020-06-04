AK Parti MYK toplandı

PROVOKASYON MEVSİMİ KAPALI

MYK toplantısı sürerken açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özetle şunları söyledi: “Bundan sonra toparlanma ve atılım dönemi olacak. Hazine ve Maliye Bakanımız peyderpey bu destekleri açıklamaya devam edecek.

Türkiye’de de camilere, kiliselere yapılan provokasyonlar, Hrant Dink Vakfı’na gönderilen tehdit, bir takım politik ya da medya mensubu kadınlara dönük çirkin tweet ve yaklaşımlar gördük, hepsini reddediyoruz. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapalıdır. (Kongreler) 780 civarında kongremiz bekliyor ilçelerde. Ağustosta başlamak gibi bir değerlendirmemiz var. (65 yaşa yasak) Normalleşmenin ilk etkilerini görelim, muhakkak ilgili mekanizmalar bunu gündeme alacaktır.”

Öte yandan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Sözcücü İbrahim Kalın’ın basına açık programlarına koronavirüs ayarı getirildi. Beştepe’deki programları her kurumdan akredite olan bir muhabir takip edecek. Basın mensuplarına test yapılacak.