AK Parti MYK sona erdi | Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Haberin Devamı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Bugünün bizim için neyi ifade ettiğini hatırlamak durumundayız. O zor şartlarda hangi ruhla bu mücadele verildi her zaman bunu 10 kasımlarda hatırlıyoruz.

Dilovası'nda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İster tesis sahipleri ister bürokrat olup ihmali olanlar savcılık soruşturması ile mahkemeye intikal edecektir. Parti olarak bu yargı sürecini yakından takip edeceğiz.

Karabağ'ın azadlığı için şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Aliyev'e bir kez daha tebriklerimizi iletiyoruz. Karabağ'ın azadlığı için toprağa düşen her şehit ortak şeref nişanemizdir. Biz yakın çalışma arkadaşları olarak şahidiz ki cumhurbaşkanımız mesaisinin önemli kısmını buna ayırdı ve oradaki cephelerden haberleri yakından takip etti. İki devlet tek millet anlayışı ile konunun takipçisi oldu. Zafer kazanıldı ve ondan sonra barış için bahsedilen mekanizmalar Kafkas için önemlidir. Paşinyan'ın açıklamaları pozitif gündem oluşturuyor. Saha sağ duyulu yaklaşım sergilediğini görüyoruz.

Haberin Devamı

CUMHUR İTTİFAKINDA KRİZ YOK

Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal, aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara morallerini bozacak cevaplarını veriyoruz. Cumhur ittifakında çatlak kırılganlık yok. Bu şer şebekelerinin bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını görüyoruz. Sayın Bahçeli de ifade etti, bunlar cumhur ittifakı gibi ittifak görmedikleri için cumhur ittifakını koalisyon sanıyor. Cumhur İttifakı 15 temmuz gecesi oluşmuş bir irada. Koalisyonlardaki pazarlıkçı irade ile cumhur ittifakındaki bütünlükçü irada arasında fark var. Cumhur ittifakı krizlerden etkilenecek bir ittifak değil, krizleri aşmayı başaracak ittifaktır. Koalisyonlar krizlerle idare edilir ama cumhur ittifakı bir koalisyon değil.

Haberin Devamı

11 Kasım günü milli ağaçlandırma yeşil vatan seferberliği günü. Yeşil vatanı güçlendirmek için bütün il ve ilçelerimizde sahada olacağız. Bütün vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Bütün gezegen bize yaratanın emanetidir. ona sahip çıkmak sınırlarımızı korumak gibidir. Doğa bizim kölemiz değil bizim arkadaşımızdır. Doğayı kader arkadaşı olarak görmeliyiz. Bu biricik gezegenimizi, içinde yaşam olan tek gezegeni ve bunun içinde mücevher gibi duran vatanımızı aynı yaklaşım ile ele almalıyız.