AA
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AK Parti MYK sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulunduRum lider Anastasiadis ülke televizyonlarından yayınlanan Paskalya konuşmasında adeta Türkiye'ye nefret kusan açıklamalarda bulundu. Anastasiadis, KKTC'nin Cenevre’deki gayri resmi Kıbrıs konferansında Türkiye'yi 'Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle hareket eden küstahlar' olarak tanımlarken Türk tarafının hiçbir talebini kabul etmeyeceklerini söyledi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapan Ömer Çelik, Rum liderin sözlerine sert tepki gösterdi ve ''Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz'' dedi.
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