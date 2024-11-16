AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplandı... Çelik: Denetimsiz bir mekanizma olmaz

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AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi:

CUMHUR İTTİFAKI OLARAK

“Muhalefet tarafından ‘Cumhur İttifakı içinde çatlak var’ şeklinde açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Muhalefet içindeki grupların çatışmalarını yoğun biçimde görüyor ve takip ediyoruz. Cumhur İttifakı’nı oluşturan ilkeler ile kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhur İttifakı genel düzeyde yürüyen bir ittifak değil. Biz ilçelerde, beldelerde, köylerde, vatandaşla buluşturan bir ittifakız.

KENDİLERİNE İADE EDİYORUZ

(CHP’li belediyelerin SGK borçları ve konser harcaması) CHP Genel Başkanı Özel, yerel seçimler sonrası yaptığı hatayı ısrarla sürdürüyor. Merkezi yerel iktidar söylemi vardı. Genel seçim Türkiye’yi yönetecek iktidarı, yerel seçim de belediyeleri belirtiyor. Hepimizin sicil amiri vatandaşımız. Türkiye’de denetime tabii olmayan kamu idaresinin parçası düşünülemez. Bu denetimler konusunda eleştiriler getirildi. Maalesef ‘namussuzca siyasi talimat’ deniyor. Bu yakışık almayan bir söz. Bunun çok sık kullanılmaması gerektiğini, kullanana dönen birtakım sonuçlar doğuracağını söylemiştik. Namus kelimesini kullanarak bütün belediyelere kefil olduğunu demişti. Bu kelime çok mühim bir kelimedir. Bir siyasi alfabe yetersizliği ile alelade şekilde kullanmamak lazım. Siyasi namus kavramı yüksek nitelikli bir kavramdır. Bu sözleri aynen kendilerine iade ediyoruz. Hukuki konuyu da partimiz değerlendirecektir. Bu bayağı, bir kavgada bile kullanılmayacak bir dil.

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CHP 3-4 PARÇA HALİNDE

Şu an 3-4 parça halinde CHP yönetiliyor. CHP görüşünü anlamak için minimum 4 yere bakmanız gerekiyor. Maalesef CHP kendi partilerini yönetme konusundaki zaafı kapatmak için AK Parti’ye karşı hakaret ediyor. Hâkimleri, savcıları, müfettişleri tehdit ediyorlar. Bunun kendilerine de faydası yok. Kamu düzeni parçası olan herkes Anayasa’nın verdiği yetki ile yapıyor bunu. Siyaset üretimindeki cari açık siyasi üslupsuzlukla kapatılamaz.

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TALİMAT VERİLDİĞİ ANDA

(Sınır ötesi kara harekâtı olacak mı?) Bölgedeki hareketliliği takip ediyoruz. Yıllar evvel kara harekâtına karar verilip bundan 1 ay 2 ay sonra harekete geçiliyordu. Şimdi bu durumda değiliz. Talimat verildiği anda harekete geçecek şekilde tetiktedir askeri güçlerimiz. Talimat verildiği anda TSK bu harekâta başlayacak konumdadır. En önemli hassasiyetimiz sınırlarımızdan 30 km derinliğin korunmasıdır. Bu derinlikte bir terör faaliyeti görürsek bunu tehdit sayarız.”

ABD’YLE YOL HARİTASI

- Ömer Çelik ABD seçim sonuçlarına ilişkin şöyle dedi: “Trump’ın zaferi söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var; kabine üyelerimiz Trump yönetiminin işbaşı yapması ile bir yol haritası çıkaracaklar. Güvenlikten dış ticarete, askeri konulara kadar ilgili bakanlıklar kendi yol haritalarını hazırlıyor. Atamaları da izliyoruz. Söz konusu olan bazı şahısların Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili birtakım olumsuz beyanları olduğunu da biliyoruz. Seçim sonrası ortaya çıkan kabineleri biyografiler üzerinden değerlendirmek doğru olmayabiliyor. Türkiye ile ilgili atacakları adımları görmemiz lazım. Trump tanımadığımız biri değil. Cumhurbaşkanımız ile pek çok kez hukuku oldu. Eylem planlarımız hazır. Umarız diyaloğa dayalı netice olsun.”