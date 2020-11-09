AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Gökcan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kontrol amaçlı yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hastanede ve genel durumunun iyi olduğunu kaydeden Gökcan, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.
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