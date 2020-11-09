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Haber Giriş: 09.11.2020 - 23:05 | Son Güncelleme:

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, koronavirüse yakalandığını açıkladı

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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, koronavirüse yakalandığını açıkladı
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AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, koronavirüs semptomları göstermesi üzerine hastaneye başvurdu. Gökcan'ın yapılan kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökcan, test sonucunun pozitif çıktığını, ancek genel durumunun iyi olduğu paylaşımında bulundu. Gökcan, "Sevgili hemşehrilerim yapılan kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, koronavirüse yakalandığını açıkladı

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