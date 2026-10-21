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AK Parti MKYK'da kritik sunum: Belediyeler için 5 başlıklı reform paketi Meclis yolunda

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#AK Parti#Yerel Yönetimler#Belediye Reformu
AK Parti MKYKda kritik sunum: Belediyeler için 5 başlıklı reform paketi Meclis yolunda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 10:16

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in MKYK toplantısında yaptığı sunumla detayları netleşen yerel yönetimler reformunda son viraja girildi. Belediyelerin mali yapısını disipline edecek ve yetki karmaşasını çözecek yasal düzenlemenin kısa sürede TBMM gündemine gelmesi planlanıyor.

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AK Parti Genel Merkezi’nde dün gerçekleştirilen MKYK toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir tarafından yerel yönetimlere ilişkin sunum yapıldı. Sunumda, belediyelerin mali yapısı, denetim süreçleri ve yerel yönetimlerin işleyişine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

AK Parti MKYKda kritik sunum: Belediyeler için 5 başlıklı reform paketi Meclis yolunda

MALİ DİSİPLİN VE DENETİM GÜÇLENDİRİLECEK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; sunumda özellikle bazı muhalefet belediyelerinde gündeme gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerine etkisi ele alındı. Söz konusu iddiaların hizmetlerde aksamalara ve vatandaşların mağduriyetine yol açtığı değerlendirilirken, belediyelerin mali yapısını disipline edecek düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin de reformun temel başlıkları arasında yer aldığı belirtildi.

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AK Parti MKYKda kritik sunum: Belediyeler için 5 başlıklı reform paketi Meclis yolunda

YETKİ KARMAŞASININ GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Sunumda, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlardaki yerel yönetimler arasında yaşanan yetki karmaşasının giderilmesine yönelik öneriler de değerlendirildi. Yerel yönetimlerin işleyişini daha etkin hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğu vurgulanırken, AK Parti tarafından hazırlanan reform çalışmasında son aşamaya gelindiği kaydedildi.

5 ANA BAŞLIKTA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Reform çalışmalarının; 'Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim', 'Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi', 'Yerel yönetimlerin mali yapısı’, 'Yerel yönetimlerde yeni uygulamalar' ile 'İmar ve planlama' başlıkları altında yürütüldüğü belirtildi. Çalışmaya son şeklinin verilmesinin ardından düzenlemenin en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

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#AK Parti#Yerel Yönetimler#Belediye Reformu

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