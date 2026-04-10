AK Parti MKYK’da İran gündemi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“İran’ın uğradığı haksız hukuksuz saldırı insani açıdan çok vahim sonuçlar doğurdu, çok kötü neticeler oluşturdu. Hürmüz’deki gelişmeler önemli, tedarik zinciri, gıda ve enerji önemli ama en önemlisi o bombaların altında can veren masumlar var. Okuldaki masum kız çocuklarının hayatıdır önemli olan. Tüm boyutları ile takip ediyoruz. İlk günden itibaren İsrail her türlü barış girişimini sabote ediyordu. Halen Suriye’yi taciz etmeye devam ediyor. Batı Şeria’yı işgale dönük adımlar atıyor. Yasa dışı yerleşimleri genişletmeye ve yeni yasa dışı yerleşimler oluşturmaya dönük adımlar atıyor.

SALDIRIYI İRAN BAŞLATMADI

Kan dökülmesine dönük strateji izliyor İsrail. Tüm dünya barışa dönük çağrı oluşturmuşken İsrail Lübnan’a saldırıyor. İran 10 maddeden 3 madde şimdiden ihlal edildi diyor. Tek taraflı olarak İran’a ödev verme durumu var.

İki taraf da yürür ve köprü ortasında buluşur ama bir taraf diğerine sen şurada dur, bekle şeklinde deklarasyon olmaz. Bir devlete sen şu programından vazgeç, şu boğazları ya da toprakları devret şeklinde yaklaşım olmaz. Galip gelseniz bile aşırı şartlar dayatmayacaksınız. Saldırıyı İran başlatmadı. İran halkı burada mağdurdur. Barış şu anda çok kırılgan haldedir.

ATEŞKESTEN MEMNUNUZ

Gelinen noktada bir ateşkesin ortaya çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bölgede ve körfezde ortaya çıkan fay kırıklarının tamiri uzun zaman alacaktır. Atlantik İttifakı içinde ABD ile Avrupa Birliği arasındaki çatlakların belirginleşmesi, varsa dünya düzeni geleceği açısından da problemdir. Yeni güvenlik mimarilerinden bahsediliyor ama önemli olan uluslararası toplum için referans olacak temel ahlaki değerler ne olacaktır? Dünya beşten büyüktür demenin manasının daha iyi anlaşılması gereken günler. Barış karmaşık ve kırılgan hale gelmiştir.

NATO ZİRVESİ KRİTİK

Bütün tartışmalar Türkiye’de yapılacak NATO zirvesini daha kritik hale getirecektir. Bazıları açısından tamam mı devam mı gibi bir sorunun cevabının bulunacağı bir tablo ortaya çıkacaktır. Venezuela ve İran’da yapılanlar dünya sistemi için kötü örnekler ortaya koymuştur. Yeni gelecek inşası için doğru yaklaşımlar göstermek lazım. (Terörsüz Türkiye) Sembolik olarak silah yakma oldu ama sistematik olarak bunun devam etmesi gerekiyor. Yasal düzenlemeler için partilerin de kendi çalışması var. Ortaklaştırılarak bir sonuca varılır .Türkiye’nin müktesebatı ve kapasitesi yüksektir. Esas önemli olan örgütün silah bırakmasının gerçekleşmesi, bunun takviminin netleşmesidir.”

ÖZGÜR ÖZEL’İN ARA SEÇİM ÇAĞRISI

CHP canı sıkıldıkça kurultaya giden bir parti. Kendi istikrarını sağlayamamış bir parti. Özel dönemi tam kaos dönemidir. Partiyi idare eden kim, parti adına kim konuşuyor... Libya’da ve Mavi Vatan’da bunu gördük. CHP nasıl vahim bir hale gelmiştir. O kurultay mantığında olduğu gibi Türkiye de öyle yönetiliyor sanıyor. Seçimden korkuyorlar mı diye argüman getiriyor. 25 yıl boyunca sizi yenerek iktidar olmuşuz. Bizim en sevdiğimiz şey sandık. Etrafımızdaki tabloya bakınca seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Vatandaşın verdiği yetkiyi en iyi şekilde değerlendirmekle mükellefiz. Vatandaş size bir süre verdim, niçin seçimi gündeme getiriyorsunuz gibi bir şey olur. Kendi kurultay simülasyonunu Türkiye siyasetine yansıtmaya çalışıyor. Uğruna siyaset yaptığı kişiler hakkındaki beyanlarındaki çelişkiler de görülüyor. İnsan bir güneyine balkanlara Kafkaslara bakar ve bu aklına hiç gelmemesi gereken bir konu. CHP gibi köklü bir parti için bu çok vahim bir durum. Bu derece uluslararası gerçeklerden kopuk bir CHP yönetimi görmedik.

GÖRKEM SEVİNDİK’E DESTEK

İsrail’in idam yasasına tepki gösteren Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinin oyuncusu Görkem Sevindik’e İsrail tehdidiyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi: “Görkem Sevindik çok güzel cümle kurmuş. Sanatçı insan onurunu yüceltir. Onun verdiği mesaj çok kıymetlidir. O ırkçı fanatik İsrailli bakan tarafından tehdit edilmesi Görkem Bey için bir şeref madalyasıdır.”