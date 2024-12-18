AK Parti MKYK’da dönüş planı konuşuldu

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Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve en önemlisi düzenli şekilde ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Bunun için gereken gayreti göstereceğiz. Kimsenin Türkiye’den zorla gitmesini istemiyoruz, bizim bu insanlara Suriye’de de ihtiyacımız var” dedi.

Suriyelilerle ilgili sürecin değerlendirildiği 2.5 saati aşkın süren toplantıda, MKYK üyelerinin bu konuda yaşanan son gelişmelerle ilgili soruları üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şunları aktardı:

BAKAN FİDAN’DAN İÇ BARIŞ MESAJI

“Herkes güvenli, huzurlu, mülteci ve terör üretmeyen, kendi iç barışını sağlamış bir Suriye istiyor. Biz de onu sağlamaya çalışıyoruz. İsrail burada artık meseleyi bir ön alma noktasından çıkarıp toprak kazanma noktasına götürdü. Buna müsaade edilmeyecek. Bu konuda uluslararası toplumda daha fazla hassasiyetin oluşturulacağı bir gündem yaratmaya devam edeceğiz. Bizim için kapsayıcı ve topraklarında teröre asla müsamaha gösterilmeyecek bir Suriye’nin varlığı çok önemli. Batılı ülkelerin de bu sürece destek vermeleri önemli çünkü artık geriye göç başladı. Suriye’nin yeniden inşası noktasında Batılı devletlerin, uluslararası toplumun desteği şart. Türkiye de bu sürece yapıcı rolüyle katkı sunmaya devam edecek. PKK terör örgütünün asla orada olmaması gerekiyor. Suriyeli olmayan örgütlerin bir an önce Suriye’yi terk etmeleri konusundaki hassasiyeti Blinken ile de paylaştık.”

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Toplantıda ayrıca, Suriyelilerin peyderpey gönderilmesi gerektiği, özellikle tarım ve sanayi alanında çalışanların olduğu ve bu nedenle düzenin bozulmaması gerektiğine dikkat çekildi.

‘OY HEDEFİ YÜZDE 50’NİN ALTINDA OLAMAZ’

MKYK toplantısının bir diğer gündemi de yürütülen kongre süreci oldu. Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre süreçleriyle ilgili bir sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre, ocak ayının sonuna kadar il kongrelerinin ve İstanbul, Ankara ile İzmir gibi büyükşehirlerin ilçe kongrelerinin tamamlanacağı, şubat ayında ise üç büyükşehirin kongresinin yapılacağı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise “Genel Merkez ekibi de dahil partimizin milletle olan gönül bağının daha güçlendirilmesi lazım. Seçimi neden muhalefetin kazandığı noktasında başarıyı onlarda değil hatayı kendimizde aramamız lazım. CHP seçimi kazanmadı biz seçimi altın tepside onlara verdik. Bizden aldıkları belediyeleri 25 yıl geri götürdüler. Fabrika ayarlarına geri döneceğiz. AK Parti’nin bundan sonra oy hedefi asla yüzde 50’nin altında olamaz” dediği öğrenildi.