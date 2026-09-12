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AK Parti MKYK’da ana gündem emeklilerdi

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#MKYK#Emekli
AK Parti MKYK’da ana gündem emeklilerdi
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün Genel Merkez’de yapılan AK Parti MKYK toplantısında ana gündem ekonomi ve emekliler oldu.

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Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 saat süren toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP başta olmak üzere ekonomiyle ilgili gelişmeleri anlattı. Bu kapsamda, mevcut ekonomi programının hedeflerine ve karşılaşılan güçlüklere dikkat çeken Şimşek sunumunda, fiyatlama davranışlarının geçmiş dönem enflasyonuna göre şekillenmesinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı değerlendirmesini yaptı.

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Toplantıda, bazı MKYK üyeleri emekliler için bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi. 60 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik konut ve gıda desteği sağlanması ve emeklilerin gelirlerinin artırılması konusunda çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Şimşek’in emekliler konusunda önümüzdeki dönemde çalışma yapılacağını ifade ettiği, yakın bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı ve özellikle de 2027 ve 2028 yıllarında emeklilere yönelik bazı düzenlemelerin gündeme gelebileceği mesajını verdiği öğrenildi. 

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#AK Parti#MKYK#Emekli

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