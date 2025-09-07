×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas: Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın en stratejik hedefidir

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Naim Makas#Türkiye Yüzyılı
AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas: Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın en stratejik hedefidir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 19:11

Sakarya’da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün annesi evinde ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu takdim eden AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın en stratejik hedefidir" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti’nin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katılımı ile Sakarya’da yoğun bir program ile gerçekleştirildi. Program çerçevesinde partililer, şehrin dört bir yanında vatandaşlarla doğrudan temas kurdu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Naim Makas’da; teşkilat mensupları, esnaf, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri ve kahvehane sohbetlerinde vatandaşlarla buluşarak "Terörsüz Türkiye" gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Halkın görüş ve taleplerini dinleyen Makas, Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlarla omuz omuza inşa edileceğini vurguladı.

2016 yılında Derik’te hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün annesini de evinde eden Makas, Safitürk’ün aziz hatırasının "Terörsüz Türkiye" idealinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu ifade etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit annesine takdim edildi. Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Naim Makas, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel taşlarından biri; terörden arındırılmış, huzurlu ve güçlü bir Türkiye’dir. Aziz şehitlerimizin hatıraları, bu hedefe yürürken bizlere daima ilham ve güç vermektedir. Muhammed Fatih Safitürk ve Mutlu Saydam şehitlerimizin emanetleri, Terörsüz Türkiye idealimizin sarsılmaz sembolleridir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Naim Makas#Türkiye Yüzyılı

BAKMADAN GEÇME!