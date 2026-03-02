AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran'a saldırılar hukuka aykırı

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Gündem İran. İran'a yapılan saldırı ile ortaya çıkan tablo. Cumhurbaşkanımız konuşmasında İran için bir değerlendirme yaptı. Hangi ilkeler çerçevesinde olaya baktığımızı paylaştılar. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın Terörsüz Türkiye konusunda talimatları oldu.

İran'la ilgili tansiyon takibimizdeydi. Saldırı hiçbir meşruiyeti olmayan bir saldırıdır. Hakkaniyetsizdir, uluslararası hukuka aykırıdır. Üstelik nükleer ve diğer konulardaki müzakereler devam derken diplomasinin stratejisinin berhava olduğu döneme girildiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız böyle bir masa için yoğun bir tempo ortaya koyarak görüşmeler gerçekleştirdi. Masa çalışırken böyle bir saldırı son derece yanlış, sıkıntılı sonuçlar doğuracak bir girişimdir. İran halkının büyük kayıpları oldu. Bir kız ilkokulu bombalandı ve pek çok öğrenci hayatını kaybetti. Dini lider, askeri ve siyasi liderler hayatını kaybetti. Bu kayıplar için İran'a taziyelerimizi sunuyoruz. İran haksız ve hukuksuz bir saldırı ile karşı karşıya. Bir an evvel masa kurulmasında inisiyatifin ortaya çıkması gerektiğini ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız şansölye Merz ile görüştü ve çatışmanın durması ve çözümün masada aranması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BAHANE EDİLEMEZ"

Bir ülkeye saldırı için o ülkenin rejimi bahane edilemez. Rejim değişikliği gibi konuların ne kadar büyük facialara yol açtığı çeşitli ülke örneklerinde de görülmüştür. Küresel düzeye sıçrayacak savaş mekaniğinin çalıştırılması son derece yanlış oldu.

Yakın zamandan beri, son gelişmelerden itibaren dünya üzerinde yeni bir düzen arayışı ortaya çıktığı söyleniyordu. Şimdi görülüyor ki düzen denen bir şey kalmayacak. İsrail güvenliği bahane edilerek bu şekilde müdahalelerin olması bütün bölgeyi istikrarsızlaştırıcı sonuç ortaya çıkardı. BM üyesi ülkenin yöneticilerine, dini liderine suikastlar düzenlenmesi, İsrail'e has yöntemin uygulanması her bakımdan gayrimeşru olduğu gibi uluslararası hukuka dönük olarak da onu tahrip eden bir yaklaşımdır.

Haberin Devamı

Resmen başka ülke liderlerine suikast düzenlemekle övünen bir ülke ile karşı karşıyayız. Rejimi olmayan pek çok ülke var. Dünyadaki her ülkenin aynı rejime sahip olması gerektiğini savunmak doğru değil. Nerede bir rejim değişimine gidilmişse o ülkeler istikrarsızlaşmıştır.

Çatışmaların hukuki temele dayanmamasının yanı sıra devlet mimarisinin hedef alınması kaosu amaçlamakta. İsrailli yetkililerin ifade ettiği şekilde o toplumu ayaklanmaya çağırarak devlet mimarisini çökermeye çalışmak daha büyük felaketlere yol açacaktır. Rejim değişikliği dayatmaya kimsenin hakkı yoktur. Kardeş İran halkına bu zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu iletiyoruz. Taziyelerimizi bir kez daha iletiyoruz. İran'ın kardeş ülkelere dönük füze saldırısı yapması son derece yanlış yaklaşımdır, kabul edilir değildir. İran'ın savunma hakkını bölgesel savaşa dönüştürecek şekilde yapması birilerinin yapmaya çalıştığı faciaya yeni boyutlar ekleyecek ve bu da yanlış olacaktır. Türkiye açısından bu gelişmelerin değerlendirilmesi yapılıyor. Ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin farklı senaryolara çalışılıyor.

Haberin Devamı

"GÖÇ RİSKİNE KARŞI TEDBİRLİYİZ"

Bir masanın kurulması için cumhurbaşkanımızın çalışmalarını takip ediyorsunuz. İran sınırında göç dalgası söz konusu olursa devlet birimlerimiz tam bir koordinasyon içinde. Hürmüz ve petrol fiyatlarının bütün küresel ekonomiyi etkileyecek dalgalanmalar bekleniyor. Ekonomi yönetimimiz krizleri yönetme konusunda tecrübelidir. Olası krizlere karşı, negatif gelişmeleri absorde etmek için gerekli tedbirler alınıyor.

Türkiye'nin güvenlik denklemi bu durumu göğüsleyecek şekilde güncellenmiştir. Başka ülkelerdeki vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. Pek çoğu ayrıldı. Büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız vatandaşlarımız ile ilgilenmekte. Ayrılmak isteyenlere gereken yardım sağlanmaktadır.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL'İN İFADELERİ

CHP Genel Merkezindeki siyasi uydu alıcıların güncellenmesi lazım. Diplomatik irade koyduğumuzda yumuşak, ilkeleri ortaya koyunca da sert davrandığımızı söylüyorlar. Özgür Özel'in ne söylediği anlaşılmıyor. Ortaya karışık bir şeyler söylemiş. Siyasi geleneğimiz vardır ve bu çok kıymetlidir. Geçmişteki CHP başkanlarının çoğu da buna riayet etmiştir.

Ana muhalefet partisinin başkanının söyleyeceği söz bundan ibaret midir? Siyasi sorumluluğun hatırlanacaksa o gün bugündür. Milli konularda geçmişteki CHP genel başkanlarının sağ duyulu yaklaşımları olmuştur. Umarım Özgür Özel de saha hakkaniyetli, daha gerçekçi açıklamalar yapar.