Son dakika: Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:



DÜZCE DEPREMİ



Düzce depreminde tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Çok sayıda ilimiz etkilendi. İlk andan itibaren bakanlarımız oradalar. Burada nerede bu devlet diye bir soru yok. İlk andan itibaren devlet orada. Bakan arkadaşlarımız hala oradalar. Hasarlı yapılara girilmemesi önem arz ediyor. Bu konularda vatandaşlarımızın resmi makamlara itibar etmesini istirham ediyoruz.



DİYARBAKIR ANNELERİ



Diyarbakır Annelerimizin nöbeti devam ediyor. Türkiye'deki en ufak olayda yüksek sesle konuşan insan hakları örgütlerinin bu konuya ilgi göstermemesini not ettik. Şimdiye kadar konuşan herkesin orayı ziyaret etmesi raporlarına yansıtması gerekirdi. Niye gidilmediğini biliyoruz. PKK terör örgütü söz konusu olunca vahşeti görmezden gelen suskunluk devreye giriyor. Biz unutmuyoruz hiçbir zaman. MKYK'mız adına selamlarımızı iletiyoruz.

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İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISI



İstiklal Caddesi'ndeki saldırı sonrası faillerin yakalandığını gördük. Bu Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ortaya koymuştur. Dünyanın bir gerçeği bu terör eylemleri bazen engellenemiyor. Arkadaşlarımız İstiklal Caddesi'ne gitti. En büyük teşekkür İstiklal Caddesi esnafınadır. Oradaki her bir esnaf ve sakin İstiklal kavramını göğe çıkaracak tavır sergiledi. Ben de ziyaret ettim. Beni en çok etkileyen hem esnafın dirayeti hem de Adana'dan Tekirdağ'dan gelmiş pek çok ilden gelmiş vatandaşlarımızı gördüm. Orada birlik beraberlik duruşunu gösteriyorlardı. Bu duruş için tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

PENÇE KILIÇ HAREKATI



Bu saldırısı sonrası TSK'nın yaptığı operasyonlar, bazı çevreler tarafından orantılı olmadığı şeklinde değerlendirme yapıldı. Paris'te Charlie Hebdo saldırısında dünya liderleri davet edildi, yürüyüş yapıldı. Biz neden 15 Temmuz'da Türkiye için yapılmadığını sorduk. Bu soruya cevap veremeyenler, orantılılıktan bahsetmeleri başlı başına yalandır. TSK, sivillerin korunması gerektiğini söyleyen kurumların başında gelir. Orantısız bir şey yok. Tabi ki ilkeleri var. Türkiye bu mücadeleyi hukuk kuralları içerisinde yürütüyor. 'Türkiye'nin kendini savunma hakkı var diyeceksiniz' ondan sonra söyleyeceğiniz varsa o zaman söylemenizin manası olur. Operasyondan sonra Türkiye'nin savunma hakkından bahsedeceklerine orantılılık diyorlar. Bizim 1 yılda karşılaştığımız eylemlerin yüzde biriyle karşılaşanların hukuku nasıl zorladıklarını biliyoruz. Bu siyasi ahlaksızlıktan herkesin uzak durması gerekir. Terör siyaseti bir takım argümanlar kullanıyor. Burada suçlanması gereken roket atan terör örgütüdür. Bizim operasyonlarımızın bu neticeyi doğurduğunu söylüyorlar. Bu bir savaş politikası dili terör örgütü dilidir. Bu şekilde dil kullananlar, saldırılar karşısında vahşetin bir parçası olarak önümüze gelirler. 'Operasyonlar dursun' diyenlere şunu söylemek isteriz, yaşananlar Türkiye'nin ne kadar meşru olduğunu göstermektedir.

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KKTC'NİN TÜRK DEVLETİ TEŞKİLATI'NDA GÖZLEMCİ STATÜSÜNÜN VERİLMESİ



Bu süre içerisinde önemli bazı gelişmeler oldu. En önemlisi KKTC'nin gözlemci olarak kabul edilmesidir. Bazı ülkelerin mektuplar yazmalarını, açıklamalar yapmasını reddettiğimizi belirtmek isterim. Herkesin bilmesi gerekir, Bu adada iki eşit toplum var. Hak ve menfaat korunması konusunda Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek verecektir. Bunu takip eden toplantıda gerçekleşmesi için diplomatik enerji harcayan sayın Cumhurbaşkanımızın attığı imzadır bu.



TAHIL ANLAŞMASI VE DIŞ SİYASET



Tahıl anlaşmasının uzatılması, bu da sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri tarafından oldu, tüm taraflar tarafından ifade edilen de bu. Türkiye güçlü bir diplomasi ülkesidir. Devletler arasında hiçbir sorun ebediyen yaşamıyor. Böyle olsaydı, siyaset diye bir şey kalmazdı dış politikada. Son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın attığı bu adımların sorunların çözülmesi çerçevesinde ortaya koyduğu hamlelerin son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isterim.



YUSUFELİ BARAJI



Yusufeli barajıyla ortaya çıkan eser siyasetiyle Türkiye yüzyılı vizyonu hem siyasi hem de eser siyasetiyle altı doldurularak yürütülüyor. Bu tarz barajları dünyanın beşinci en yüksek barajı, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Nakış gibi işleyerek Türkiye Yüzyılı eserlerini açmaya devam ediyoruz.