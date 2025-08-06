AK Parti MKYK sona erdi | Ömer Çelik'ten sahte diploma açıklaması: Sonuna dek gideceğiz

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Türkiye Yüzyılı buluşmaları adıyla yeni bir safhayı başlatıyoruz. 8 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar vatandaşlarımızla buluşacağımız yeni bir çalışma başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu yeni dönemde ilgili talimatlarını vermiştir.

PKK'nın silah bırakarak feshin gerçekleşmesi sürecinin tamamlanması açısından Meclis'teki komisyon çalışmalarına başladı. Meclis gündemine hakimdir, komisyon da gündemine hakimdir. Görüyoruz ki komisyonun kuruluş amacı dışında misyon yükleyen açıklamalar yapılıyor. Odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK'nın feshedilip silah bırakmasına dönüktür. Zaman zaman anayasa tartışmaları yapılıyor, bu konu ile ilgisi yok. Ülkemize sivil anayasa kazandırmak her zaman hedefimiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç Terörsüz Türkiye'ye ulaşma hedefidir. Ne kadar kritik olduğunu da her zaman ifade ediyoruz. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında da meseleye nasıl baktığımızı, değerlendirmelerimizi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Toplumun çeşitlik kesimlerden gelen kaygıların giderilmesi bakımından vesile olacaktır.

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SAHTE DİPLOMA SKANDALI

Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan kim varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.

Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Tutuklular var, adli kontrol altında olanlar ve hakkında işlem yapılanlar var. İlk fark edildiği andan itibaren gereği yapıldı. Konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız. İyi niyetli uyarılara teşekkür ediyoruz ama bunu partizanca tartışmaya çevirmeye çalışacak sabotajlara izin vermeyeceğiz.

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KATLİAM ŞEBEKESİ YARGILANMALI

Filistin ve Gazze konusunu yakından takip ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda, oraya gönderdiğimiz yardımlar, Güney Afrika ile dahil olduğumuz dava ve tüm bunlar Siyonist soykırım şebekesine karşı en etkili stratejiyi ortaya koyan somut eylemlerdir. Bütün soykırım suçları işlenmişken yapılması gereken katliam şebekesinin yargı önüne çıkarılmasıdır. Bunların Nazilerin yaptığı gibi hesap vermesidir. Bunların soykırım suçundan hesap vermeli. Bunları cesaretlendiren herkes Nazi eylemleri ile yüzleşmek zorunda kalacak. Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere teşekkürümüzü iletiyoruz.

YPG'NİN SURİYE'DEKİ EYLEMLERİ

Bu süreç ilk başladığında da söyledik, PKK'nın bütün şube ve uzantıları ile silah bırakması gerekir dedik. İllegal yapılanmaların da feshedilmesi gerekir dedik. Bütün uzantıları ile silah bırakmasına dönük bu yaklaşıma dair bir takım şerhler düşüldüğünü, itirazlar geldiğini görüyoruz. prensibimiz ve tutumumuz açıktır, oradaki hareketliliği de görüyoruz. SDG denilen PKK yapılanması ile Suriye yönetiminin bir eylem planı vardı, silah bırakıp teslim olacaktır. Suriye'de ve Irak'ta farklı modeller ortaya çıkacaktı. Suriye'nin milli egemenliğine aykırı yaklaşımlar ortaya konulduğunu görüyoruz. Tabii ki kabul etmeyeceğimiz bir şey. Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge hedefine de ilham olacaktır. Elde edemedikleri ülkelerin belli bölgelerine çökme planları için terör örgütleri ile yaptıkları çalışmalar bunlar. Türkiye'nin milli güvenliğine dair pozisyonları hassasiyetle takip ediyoruz. Esas olan Suriye hükümeti ile SDG'nin anlaşmasının hayata geçmesidir. O zaman bir sorun kalmayacaktır. Bunların taleplerinin SDG adına yapılan açıklamalarını hassasiyetle takip ediyoruz. Bu bahsettiğimiz Terörsüz Türkiye sürecinin sabote edilmesine müsaade etmeyiz, gereğini yaparız.

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CUMHURBAŞKALIĞI, BAŞKOMUTANLIK MAKAMI

CHP'nin YAŞ kararları sonucunda ortaya çıkan komuta kademesi ile ilgili sözlerini takip ettik. CHP şunu bir türlü anlayamıyor, genetik problem haline gelmiş. Geçmiş zamanlarda anayasa profesörü ordu artık darbe yapmıyor, kağıttan kaplana döndü şeklinde açıklama yapmıştı. Vesayet dönemlerdeki kaotik durumlar onlar için makbul oluyordu. Şimdiki genelkurmay başkanımız da kara kuvvetleri komutanı ve diğer komutanlarımız da bütün kademelerde hizmet etmiş, tartışılmaz, nitelikli asker olarak bu görevlere hakları ile gelmiş ve sayın cumhurbaşkanımızın takdirleri ile getirilmiştir. Eski, köhnemiş numaralara başvuruyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamı başkomutanlık makamıdır. Sayın cumhurbaşkanımızın yetkisini kullanamayacağını düşünüyorlar. Bu da arızalı zihniyete tekabül ediyor. Bu kararlar yüzde yüz meşruiyetle hayata geçirilir. CHP'nin komutanlarımız hakkındaki hiçbir siyasi, hukuki, askeri geçerliliği yok.

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TUTDERE'NİN GÖREVE İADESİ

Bu kadar yolsuzluk iddiası var, CHP genel başkanı ben bunlara kefilim diyebiliyor mu demiştik. Demek ki yargı elindeki dosyalara, bilgilere göre işlemini yapıyor ve yeri geldiğinde görevden alınması gereken alınıyor, göreve iade edilmesi gereken iade ediliyor. CHP'liler CHP'lilerin yolsuzluklarını ihbar etmişler ve yargı da bunun üzerine gitmiş. Yargısal süreçte görevden alınanlar gibi iade edilenler de olmuştur.

AK PARTİ'NİN 24 YAŞ KUTLAMALARI

Sayın cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın katılımları ile bu kutlamalar gerçekleşecektir. AK Parti hep 18 yaşında diye söylüyorum. O görkemi koruyarak bir toplantı gerçekleştireceğiz.

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Sayın cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya ziyaretiyle ilgili bir planlaması yok.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE İLE ASKERİ MUKAYESEYE GİRMESİN

Yunanistan'la bütün sorunlarımızı masada çözelim, diplomasi ile çözemeyeceğimiz sorun yok. Ege bir barış gölü olarak değerlendirilsin. Maalesef biz diplomasiden yana tutum sergilerken Yunanistan'dan bir takım yanlış söylemler geliyor. Diplomatik tutumu devam ettirmek lazım. Türkiye'nin çekincesi yok. Türkiye ile Yunanistan arasında askeri mukayese ile üstünlük çıkarmalarını kimse ciddiye almaz. Türkiye barışın, diplomasinin tarafındadır. Türkiye kendi çıkarlarını korumak için sonuç alacak güce sahiptir. Türkiye ile askeri mukayeseye girilmemesini tavsiye ederiz. Yunanistan'dan yapılan bu açıklamalar doğru değil. İç siyasete dönük yapacakları açıklamalar ile dış siyasete dönük açıklamalarını karıştırıyorlar.