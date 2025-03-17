AK Parti MKYK sona erdi... Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Ramazan vesilesiyle teşkilatımızın yoğun çalışması var. Bütün arkadaşlarımız illeri ziyaret edip vatandaşla bir araya geliyor. Bu çerçevede teşkilat başkanımız kapsamlı bir sunum yaptı. Ulaştırma bakanımız ulaştırma hizmetleri hakkında MKYK'mızı bilgilendirdi. Nevruz'u Türk Dünyası'ndan Balkanlar'a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz. Bu çerçevede 21 Mart'ta Haliç Kongre'de cumhurbaşkanımızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Bu kaos döneminde bütün bu bölgeye kardeşlik mesajı açısından nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak.

Türkiye'nin terör belasından kurtulması açısından da önemli bir aşama olmasını temenni ediyoruz. Fiilen görüyoruz ki ikinci dünya savaşı sonrası kurulan düzen bitmiştir. Önümüzdeki dönemde dünyanın nasıl tutum alacağı en önemli konulardır. Türkiye kilit olma rolünü korumakta. Nasıl bir yol izleyeceğimiz, dünya düzeninin nereye gideceği açısından önemli ipucu olacaktır.

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Bugün Avrupa liderlerinin dış politikaya dair eleştirilerini, yakınmalarını alt alta koyun, orada n çıkacak toplam Türkiye'ye dönük siyasetin özeti olarak önlerine gelecektir. Türkiye kilit rol üstlenmeye devam edecek. Türkiye kilit konumunu koruyor. Avrupa güvenlik mimarisi açsından pek çok tartışma yapılıyor. Avrupa ordusu tartışması yapılır ama ilerleme sağlanamaz. Türkiye'nin vazgeçilmez olduğuna dair çok sayıda makale çıktığını görüyoruz. Türkiye'yi sadece güvenlik konularına indirgeyemezsiniz. Türkiye'yi ekonomik, sosyal değerler bakımından değerlendirmeniz gerekir.

Ukrayna konusunda yapılan toplantılarda da ifade ettik, Türkiye'siz yapılan görüşmelerin vizyonsuzluk olacağını belirttik. Türkiye'nin Avrupa üyeliğini aşırı sağ yüzünden erteleyenler kendi demokrasilerinin aşırı sağ taraflıdan kuşatıldığını görüyorlar. Faşist partiler Avrupa'nın pek çok yerinde birinci ve ikinci parti olmakta. Umarız Türkiye'nin bütün potansiyelini de hesaba katan çerçeve ile Türkiye'nin önüne gelirler. Dünyada yürüyen kaos karşısında doğru eksen için önemlidir.

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Suriye'deki gündemi yakından takip ediyoruz. Her olay bizi etkilediği açıktır. Günler önce bir Esad'a bağlı grupların meşru yönetime saldırısı ile bazı olaylar meydana geldi, ortaya çıkan çatışmalar oldu. .çeşitli şekillerde kaosu tetiklemeye çalışan odakları gördük. Alevi kardeşlerimize dönük saldırılar oldu ve hayatını kaybedenler oldu. Bu saldırıları geçekleştirenleri lanetliyoruz. Suriye yönetiminin masumları hedef alan saldırganları ortaya koyduğu irade son derece önemlidir. Bunların cezalandırılması önemli olacaktır. Burada Esad artığı gruplar Suriye yönetimine silahlı saldırı gerçekleşti. Bunu tabii ki lanetliyoruz, buna cevap verilirken orada sivillerin öldürülmesini de lanetliyoruz. Esad'ın katliamları Alevilere, DEAŞ'ın yaptığı katliamlar Sünnilere mal edilemez. Tepkilerimize rağmen CHP'li vekillerin Hatay ziyaretinde çarpıtma yaparak olayı başka yerlere taşımaya çalıştığını gördük. Biz sanki oradaki Nusayrilere Esad artığı diyormuşuz gibi algıya giriştiler bu çok ayıptır. Büyük kaldıraç elde etmeye çalıştılar ama kardeşliğe zarar vermekten başka bir şey ifade etmedi.

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Birilerinin çıkıp İsrail'in müdahale etmesi gerektiğini söylemesi, siyasi odakların hangi emeller peşinde koştuğunu gösteren tutumdur. Bizim Esad artığı dediklerimiz orada silahlanmış gruplarla, bir takım devletlerin vekil gücü olarak hareket ederek bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerdir. Hiçbir topluluğun, mezhebin topyekûn suçlanması doğru değildir. Teröristin mezhebi ve etnik kökeni olmaz. Mezhep ve etnik grubunu eklerseniz başına o mezhebi ve etnik grubu hedef almışsınız demektir. Bazıları Hatay kaderi ile Lazkiye kaderi birdir diyor. Biz Antep kaderi ile Halep kaderini bitişik olduğunu söylediğimizde bize Suriye'de ne işiniz var diyorlardı şimdi bundan bahsediyorlar. Biz orada Sünni liderlerle de Şii liderlerle de, Dürzi liderlerle de görüşüyoruz. Biz ülkemizi siyasi mezhepçilik belasından kurtarma konusunda hassasiyetimizi en yüksek noktada tutacağız. Bizim burada baktığımız şey Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesidir.

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Azerbaycan Ermenistan arasındaki barış için hemen hemen bütün unsurlarda anlaşmaya varıldı. Kafkasya'daki barış vizyonu açısından bu aşama önemli aşamadır.