Son dakika... AK Parti MKYK listesi belli oldu! İşte AK Parti'nin yeni genel başkan vekilleri

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Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partililer Başkent'e geldi. AK Parti tanıtım filminin izlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıkarak 2023 manifestosunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, faaliyet raporu okunacak ve oylanacak. Kongrede, tüzük değişikliği ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı da artırıldı. MKYK üyelerinin seçiminin ardından, Merkez Disiplin Kurulu'nun seçimi, Genel Merkez Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun seçimi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun seçimi yapıldı.



AK Parti MYK ve MKYK listesinde dikkat çeken isimler yer aldı. İşte merak edilen liste:



ASİL ÜYE ADAYLARI



Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behriye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarkan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlen Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz.

YEDEK ÜYE ADAYLARI

1- Abdülmecit tarhan

2- Abbas Aydın

3- Fatih Uyar

4- Serhat Karademir

5- Vahit Atalan

GAZETECİLER AK PARTİ MKYK'YI DEĞERLENDİRDİ

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin:

Doğu ve Güneydoğu'dan kanaat önderlerin olduğunu görüyoruz. Mesela, Alevi kanaat önderi Metin Tarhan'ı görüyoruz. Türkiye'deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Seval Sıvacıoğlu'nu görüyoruz, İYİ Parti'den geçen Tuba hanım listede. Aydın Kadın Kolları Başkanlığı da yaptı Seda Sarıbaş, eski Türkiye güzeli.

Hem bölgesel dengeler gözetilmiş, hem de toplumun her kesimine hitap edecek kişiler eklenmiş.

AK Parti Güneydoğu'da en çok oy alan iki partiden biri. 75'de 19 kadın üye var. Bu da ciddi bir oran. Listede dikkat çeken isimlerden biri de Menderes Türel. Hem Antalya'da önemli bir isim sahil kesiminde siyaset yapan isimlerden biri. Derya Yanık, Mustafa Şen gibi siyaset yapmasalar da tabanın bildiği tanıdığı isimlerin bu listede yer aldığını görüyoruz. Biraz daha gençleşmiş ve kadın üye sayısının artmış olduğu bir profil görüyoruz.

Son bir haftada iki genel başkan vekilliği konuşuluyordu kulislerde. Binali Yıldırım önemli bir figür. Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında anayasa ile ilgili bölüm dikkatimi çekti.

Tüm ideolojik ve kişisel bagajlarımızı bir kenara bırakıp ' cümlesini önemsedim. Biz yeni bir sisteme geçtik diyoruz, bu sistemin ruhuna da uygun sivil ve demokratik anayasa yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bunu şimdi yapmayacaksak ne zaman yapacağız.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi:

İŞTE AK PARTİ'NİN YENİ GENEL BAŞKAN VEKİLLERİ

İki Genel Başkan vekili olacak demiştik. Bu iki isim Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş.

Güneydoğu'dan Şeyh Sait'in torunlarından isimler var. Alevi Kanaat önderi var Metin Bey... Metin Tarhan. Ermeni vatandaşlarımızı temsilen bir kanaat önderi var. Bu listede ekranlarda AK Parti politikalarını savunan isimleri görüyoruz. Mücahit bilici gibi. Seda Sarıbaş var Türkiye güzeli... Bu liste denge ve vefa listesi aynı zamanda.

Görevi devredenler dışlanmamış, değerlendirilmiş. Orhan Miroğlu yerini korumuş.

Geçmişte eksik görülen bir takım noktalar tahkim edilmiş görünüyor. HDP'ye kapatma davası açıldığı dönemde Kürt entellektüel ve siyasetçileriyle takviye edilmiş. Abdurrahman Fırat, Şeyh Sait'in torunu. Mehdi Eker bir eksiklik olarak görülebilir, belki farklı yerlerde değerlendirilebilir. Bu isimler sıradan isimler değil. O sosyal kesimlerde karşılığı olan isimler. Sahaya çıktığında karşılığı olacak isimler. Tevfik İleri mesela AK Parti camiasında çok önemli bir değerdir. Torunu listeye alınmış. Ayşe Böhürler gibi entellektüel bir isim listede. Tam bir 2023 listesi yapılmış.

Binali Yıldırım Genel Başkan vekili. Milletvekilleri üzerinde ayrı bir ağırlığı var. Sanıyorum o nedenle daha çok Meclis'le ilgilenen bir genel başkan vekili olacak. Numan Bey de daha çok parti ile ilgilenen bir sanıyorum bir genel başkan vekili olacak.

Konuşmayı taçlandıran yeni anayasa çağrısıydı. Belli ki 2022 yılını işaret ettiğine göre biz 2023 yılına da yeni anayasa vurgusu ile gireceğiz.

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