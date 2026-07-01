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AK Parti Milletvekili ve NATO PA Üyesi Kasapoğlu: NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım

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#Mehmet Kasapoğlu#NATO#Ankara
AK Parti Milletvekili ve NATO PA Üyesi Kasapoğlu: NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 10:29

NATO PA Üyesi, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu hem İstanbul’da gerçekleşen NATO Parlamenterler zirvesi hem de Ankara’da gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi’ne yönelik açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, “Tüm dünyanın gözü Ankara’da olacak. Güvenlik odaklı yaklaşım yeterli değil, NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım.” dedi.

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NATO Parlamenterler Asamblesi Üyesi Dr. Mehmet Kasapoğlu, NATO’nun misyonunun tüm dünyada istikrarı ve barışı korumak olduğunu belirterek her iki zirvenin de Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor olmasının hem dünya için bir mesaj hem insanlık için bir umut hem de bundan sonra oluşacak yol haritası için önemli bir viraj olduğunun altını çizdi.

AK Parti Milletvekili ve NATO PA Üyesi Kasapoğlu: NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım

Dr. Kasapoğlu konuşmasının devamında “Olaylara yalnızca güvenlik odaklı yaklaşım yeterli değil. Müzakerenin ve diplomasinin güçlendirilerek yeni söylemlerle yola devam etmenin daha büyük bir sorumluluk ve zorunluluk olduğunun altını çizmek isterim. NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım. Çünkü gelinen noktada mevcut yaklaşımlarla sorunların tam manasıyla çözülemediğini görüyoruz. Stratejileri tekrar masaya yatırarak, barış ve adalet temelli sistemi ortaya çıkartmamız lazım. Hem Parlamenterler Zirvesi hem de Liderler Zirvesi ile NATO’nun bu yeni söylem ve yaklaşımlarını ortaya çıkartmasının mümkün olduğunu düşünüyorum.” dedi.

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Türkiye’nin sıradan bir NATO üyesi olmadığının altını çizen Dr. Kasapoğlu “Türkiye’nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya diplomasisinde attığı adımlar, Rusya – Ukrayna sorunundaki liderliği ve savunma sanayiindeki atılımlarının dünyanın gıptayla baktığı adımlar olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin özellikle Savunma Sanayiindeki kazanımları aynı zamanda NATO için de büyük kazanımlar. NATO Genel Sekreterinin de bu çerçevedeki ifadeleri bu düşüncelerimizi teyit ediyor.” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Milletvekili ve NATO PA Üyesi Kasapoğlu: NATO’nun yeni sözler söylemesi lazım

Dr. Kasapoğlu Ankara’da toplanacak NATO Liderler Zirvesi’nin bu süreçte tarihi bir misyon taşıdığına inandığını belirterek özellikle son dönemde yaşananlar açısından da bir umut oluşturacağını bu anlamıyla da tüm dünyanın gözünün Ankara’da olacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

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#Mehmet Kasapoğlu#NATO#Ankara

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