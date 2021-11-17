AK Parti milletvekili Mustafa Demir'in vefat eden babası için Fatih Camii'nde tören

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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Hanefi Demir için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Cenazede Demir’in çocukları Mustafa Demir ve Sıddık Demir, İsmet Demir, Sabahattin Demir taziyeleri kabul etti. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve yakınları katıldı. Demir için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Demir’in cenazesi namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır’a gönderildi.